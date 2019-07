Las mutilaciones de los cuerpos de Perón, Evita y el Che, disparadores para una muestra

por Marcelo Parajó

La galería ArtexArte de la Fundación Alfonso y Luz Castillo presenta "Cadáveres Exquisitos. Juan, Eva, Ernesto, América", una muestra que reúne obras de Nicola Costantino, Noemí Escandell, Leandro Katz, Daniel Ontiveros, Daniel Santoro, Graciela Taquini, Lucas Turturro y Martín Weber, con la curaduría de Fernando Farina.

El proyecto aborda la relación emocional de los grupos humanos con los restos mortales de sus líderes o sus enemigos y la obsesión por la manipulación de los cuerpos por diversos motivos.

A partir de allí la muerte adquiere un significado mucho más amplio que el final de una existencia física y se refiere también al corte abrupto de proyectos sociales y políticos, sueños y utopías, además de venganzas y demostraciones de poder.

En base a una figura emblemática de la historia argentina que recorrió toda la segunda mitad del siglo XX -aún después de su muerte en 1974-, la del presidente Juan Domingo Perón, se buscaron vínculos con otros casos en los que los paralelismos aparecen en forma inevitable.

"Eva Perón politiza la envidia. Eso no lo había hecho nunca nadie. La envidia es un sentimiento inconfesable con el que todos comerciamos. Ella pensó que si los chicos no envidiaban, no se les iba a enfermera el alma". Daniel Santoro. "Eva concibe la República de los niños". (Foto: María François)

"Evita es tal vez el caso más paradigmático, es decir todo lo que pasó con el cuerpo de Evita ha sido una marca en la historia argentina" señaló Fernando Farina en diálogo exclusivo con PERFIL.COM.

"Y después aparece el Che Guevara, por supuesto, por este paralelo entre las manos de Perón robadas y que nunca fueron encontradas y las manos cortadas al Che para su identificación".

Captura del video "Cadáveres" de Graciela Taquini, en que se ven imágenes del sepelio de Evita. (Foto: María François)

En este punto comenzaron a surgir interrogantes en cuanto a pensar en la historia desde una mirada exclusivamente nacional o con una perspectiva latinoamericana, lo que en opinión del curador ayudó a ampliar el trabajo de investigación y enriqueció la muestra.

Así el hecho de manipular un cuerpo se convierte en una cuestión cultural y se abre a una comparación con situaciones similares en otros lugares del mundo, lo que permite pensar más allá de tres cuerpos políticos.

En los procesos de mutilación y profanación de los cadáveres aparecen otros interrogantes relacionados con la tradición judeo-cristiana de nuestro país, que establece un respeto por el cuerpo y su sepultura.

Leandro Katz, "First you kill our leaders". (Foto: María François)

La violación recurrente a este precepto por parte de fuerzas sociales, políticas o militares hacia los restos de sus enemigos parece encontrar un límite en el canibalismo, que se convierte así en el gran tabú de las religiones occidentales y el justificativo para actos de violencia.

"Esa cuestión cultural es la que permite a los colonizadores durante la conquista de América condenar a los indios como seres 'no humanos' porque algunos de ellos eran caníbales" expresó Farina.

La obra de Nicola Costantino "Los sueños de la Medusa" tiene diferentes lecturas. (Foto: María François)

Y en este punto cita algunas reflexiones del escritor Herman Melville, quien tras haber conocido a una tribu de nativos de la isla Nuku Hiva que comían los cadáveres de sus enemigos (y que llevó a la literatura en su libro 'Taipi: Un edén caníbal'), consideró que no era un hábito más brutal que las prácticas punitivas que se llevaban a cabo en la Inglaterra victoriana contra delincuentes y enemigos.

"La pregunta es por qué se los puede llegar a manipular, se los puede llegar a comer, hasta el límite que es por qué se lo puede llegar a hacer desaparecer" reflexiona Farina.

Fragmento de "Proyecto para el Día que me quieras", de Leandro Katz, basado en las fotos de Freddy Alborta. (Foto: María François)

"La desaparición es la pérdida absoluta de la identidad porque ya no queda nadie a quien velar, no podés cerrar la historia. Y esta cuestión además es muy pesada puntualmente para la Argentina por el hecho de esa idea del dictador Videla, de que el desaparecido no está ni vivo ni muerto, lo deja en un lugar que no sabemos dónde está. No hay ni siquiera una posibilidad de la familia de poder velarlo, de despedirse de alguna forma".

La barbarie y el ensañamiento con el cuerpo del enemigo ha estado presente a lo largo de toda la historia del Río de la Plata y puede rastrearse hasta los años de la fundación de la ciudad de Buenos Aires.

Daniel Santoro, "Saqueo de la ciudad justicialista". (Foto: María François)

En base a estos ejes curatoriales la muestra presenta la obra de artistas de diferentes generaciones que abordan el tema desde miradas diversas.

"Lo inesperado fue que en estos días se muriera Noemí Escandell, así que esta muestra termina siendo como una especie de homenaje a ella, porque es justamente una de las artistas que trabaja con la desaparición del cuerpo" subraya Farina.

En el video "Cadáveres" de Graciela Taquini, la realizadora recuerda que al llegar a su casa tras enterarse de la muerte de Evita su familia celebraba con un brindis.

Un fiel exponente de esa temática es el trabajo que relizó Escandell a partir de la clásica escultura de Miguel Ángel conocida como La piedad. En una imagen agrega un pañuelo blanco a la virgen María y hace desaparecer el cuerpo de Jesús, transformando a la figura religiosa en una madre sin hijo.

La inquietante obra de Martín Weber en que los blancos de los polígonos de tiro son metáfora de los cuerpos baleados. (Foto: María François)

"Algunos trabajaron específicamente sobre ciertos cuerpos políticos, pero otros no".

La exposición incluye la instalación de Leandro Katz "Proyecto para el día que me quieras" realizada por el artista a partir de material de archivo sobre la muerte del Che Guevara, que se resignifica al ser reconstruida especialmente para el espacio.

Por su parte, el video "Cadáveres" de Graciela Taquini presenta conmovedoras escenas de una multitud que despide a Evita y que espera en el exterior del edificio del Congreso prácticamente tapizado de flores.

"El dolor corta", de Leandro Katz. En el centro de la imagen, un niño intenta reconocer a su padre entre una pila de cuerpos en las calles de El Salvador. (Foto: María François)

Ofrece también un aspecto autorreferencial al traer el recuerdo de un episodio de su niñez en el que se interrumpe la proyección de una película para anunciar la muerte de la esposa de Perón y al regresar a su casa se encuentra con un brindis de celebración.

En tanto, Daniel Santoro recurre a una iconografía justicialista a partir de la cual rescata a sus líderes desde las distintas pasiones que despertaron en sus seguidores y enemigos, con el foco puesto en las obras que tenían como beneficiarios a los niños más vulnerables y el intento por dar las mismas oportunidades a todos.

El cuerpo de Evita pintado sobre un pizarrón, una tiza y un borrador. Obra de Daniel Ontiveros. (Foto: María François)

"Si bien hay muchas imágenes icónicas y mucha iconografía peronista, esta muestra no es para nada partidaria" enfatiza Farina.

"Lo que hacemos es lanzar interrogantes acerca de estos hechos históricos. Esto no se traduce simplemente en 'ah, claro, es Evita, estamos hablando del peronismo'. No, estamos haciendo algo que trasciende a Evita o a Perón con cuestiones culturales. Son cuestiones de violencia que están acá pero están también en otros lados".

"Manos", de Martín Weber. (Foto: María François)

Martín Weber, en cambio, trabaja a partir de investigaciones personales y encuentra en diferentes técnicas la forma de exponer esos gestos de violencia que son propios de nuestra región.

Los cartones recuperados de un polígono de tiro donde son utilizados como blancos y que están atravesados por las balas son metáfora de los cuerpos baleados.

"Si mirás la obra de Leandro Katz, ves la foto de un chico tratando de reconocer el cuerpo del padre muerto en medio de un montón de cuerpos tirados en las calles de El Salvador. Y ya trasciende el hecho específico".

Sus manos convertidas en hielo, por su parte, desaparecen y vuelven a aparecer con el paso del tiempo, como la memoria de Perón y el Che, ambos mutilados después de su muerte.

Daniel Ontiveros recupera la imagen de Rucci con un paraguas en alto protegiendo de la lluvia a un Perón que saluda sonriente y a partir de allí hace una reinterpretación del final violento de uno y de la profanación del cadáver del otro en una obra a la que llama "Una clase de historia nacional".

Nicola Costantino agrega parte de su cuerpo sobre una mesa servida para el almuerzo. (Foto: María François)

Al mismo tiempo presenta a un cuerpo yacente de Evita pintado sobre un pizarrón en el que hay una tiza y un borrador, aparentemente para intervenir la imagen.

De esa forma parece referir a la manipulación de que fue objeto el cuerpo después de su muerte.

"Algunos artistas trabajaron específicamente sobre ciertos cuerpos políticos, pero otros no" explica Farina.

Díptico de Daniel Ontiveros. (Foto: María François)

"Hay una videoinstalación de Lucas Turturro donde hace un relevamiento de distintos funerales muy populares y los compila sin mostrar nunca el cuerpo, sólo muestra a la gente, el ritual, los sentimientos, entonces te encontrás con que te ubica en otro lugar".

Y luego añade: "Si mirás la obra de Leandro Katz, ves la foto de un chico tratando de reconocer el cuerpo del padre muerto en medio de un montón de cuerpos tirados en las calles de El Salvador. Y ya trasciende el hecho específico".

El día que me quieras, de Leandro Katz. (Foto: María François)

Por su parte, la artista Nicola Costantino expone "Los sueños de la Medusa", una obra que reflexiona sobre el recorrido que realizó el personaje mitológico.

En sus orígenes, una hermosa doncella deseada por muchos, fue violada por Poseidón y a raíz de ello víctima de la venganza de Atenea: sus cabellos fueron convertidos en serpientes y sus ojos transformaban en piedra a quien la mirara de frente.

No conforme con ello, cuando la diosa supo que Medusa estaba embarazada la hizo asesinar por Perseo.

"Tercera posición, de Daniel Santoro". (Foto: María François)

Costantino plantea así que ya desde los mitos griegos, la mujer violada es doblemente víctima pues es quien finalmente recibe el castigo. Así establece un paralelismo con la imagen patriarcal que se intenta combatir en la actualidad desde diferentes sectores sociales.

La muestra pone en discusión la relación de las sociedades con los despojos humanos y señala en forma descarnada los actos que nos negamos a asumir como propios y que sólo vemos en el accionar del otro.

"Cadáveres exquisitos. Juan, Eva, Ernesto, América" puede visitarse hasta el 23 de agosto en ArtexArte Fundación Alfonso y Luz Castillo, Lavalleja 1062 de martes a viernes de 13.30 a 20.00 y los sábados de 15.00 a 19.00 con entrada libre y gratuita.