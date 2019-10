Fotos | Whitesnake y Europe, juntos en Argentina a puro Hard Rock

por Silvina Palumbo

El concierto comenzó con la banda nórdica, con una energia desbordante el publico se deleitó con sus dos grandes éxitos: Carrie y The Final Countdown, también Cherokee, All or Nothing y War of Kings entre otros.

Joey Tempest con un despliegue escénico impecable y una voz que perdura con el tiempo dio paso a la banda esperada Whistenake.

David Coverdale con su presencia y magnetismo una vez mas cautivo a todo su público , mas de 40 años en escena cantó su reconocido repertorio e indiscutibles hits "Is This Your Love"," Here I Go Again", Slide It In, Love Ain't No Stranger entre muchas otras .

Después de pasar el año pasado celebrando el 40 aniversario de la banda, Whitesnake listo para seguir adelante en 2019 lanza un nuevo álbum, Flesh & Blood. El álbum de 13 canciones que retrotae un poco del pasado , producido por los guitarristas de Whitesnake Reb Beach y Joel Hoekstra, y se grabó principalmente en el estudio de Coverdale en Lake Tahoe.