Aplicación de rastreo de COVID-19 no servirá en Estados Unidos

Cathy O'Neil

Apple y Google han generado mucha esperanza y controversia con su plan para crear una aplicación de rastreo para el COVID-19. Lástima que no funcionará.

El debate público se ha centrado en cómo equilibrar el derecho a la privacidad con el potencial para salvar vidas. Hay muchas razones para el escepticismo: por ejemplo, el rastreo Bluetooth ”anónimo” se puede “desanonimizar”. Pero eso no es lo que me importa; lo que me preocupa es que todo el concepto de una compensación es falso desde el principio, porque ninguna aplicación puede solucionar el sistema de salud de Estados Unidos, que es completamente desigual.

Antes de referirnos a eso, hablemos sobre por qué las personas están tan entusiasmadas con la aplicación; la razón es que ven esperanza en el publicitado caso de Singapur, que utilizó tecnología de teléfonos inteligentes para combatir el COVID-19. Sin embargo, el primer ministro del país atribuyó su éxito a un tradicional sistema detectivesco, es decir, entrevistar minuciosamente a los contagiados y localizar a los contactos. Solo una de cada seis personas en Singapur ha descargado la aplicación para teléfonos inteligentes, que es opcional al igual que la propuesta de Apple/Google. Por lo tanto, en realidad no fue tan crucial.

Ahora considere la aplicación en el contexto de EE.UU. Para que sea eficaz, debe ayudar a los más vulnerables, es decir, personas que, debido a características como su raza, ingresos, edad y ocupación, están desproporcionadamente expuestas y propensas a morir. Sin embargo, muchos de ellos simplemente no tienen teléfonos inteligentes. Son indigentes, están en asilos, en cárceles. Es la misma vieja historia de accesibilidad, similar a cómo Verily, división de Alphabet, la empresa matriz de Google, puede ayudar a las personas a encontrar y solicitar pruebas de coronavirus, pero solo si tienen una cuenta de Google. Las personas que más necesitan el servicio no tienen acceso a él.

Pero eso no es todo. Supongamos por un momento que todas estas personas tengan teléfonos, descarguen la aplicación y, por lo tanto, puedan saber si han estado expuestos. ¿Qué harían? Muchos no cuentan con seguro, por lo que las pruebas y el tratamiento serían prohibitivamente costosos, incluso si estuvieran disponibles. O suponga que tienen trabajos informales, como el servicio de despacho Instacart. ¿De qué les serviría que les dijeran que estuvieron expuestos? Saben que corren un alto riesgo, pero necesitan el trabajo, de lo contrario ya habrían renunciado. Y si realmente estuvieran enfermos, ¿por qué arriesgarían su sustento al ofrecer voluntariamente la información a una aplicación?

El presidente Trump dijo que los hospitales recibirán una compensación por atender a pacientes de COVID-19 sin seguro, pero no está claro cómo se distribuirá ese limitado dinero, y es posible que las personas estén reacias a arriesgarlo. Incluso antes de la crisis actual, casi una cuarta parte de los estadounidenses evitaban la atención médica debido a los costos. De hecho, millones de trabajadores indocumentados probablemente no califiquen para recibir ayuda. Incluso personas con seguro están razonablemente preocupadas por la posibilidad de tener que pagar sorpresivos costos de miles de dólares fuera de la red de proveedores, incluso cuando su hospital está dentro de la red.

Al parecer, la aplicación será útil solo para las personas que tienen dinero y un buen seguro de salud, no para las personas de las que deberíamos preocuparnos.

Entonces, ¿qué funcionaría? Además del trabajo de rastreo, Singapur cubrió el costo de todos los tratamientos y pruebas, que eran generalizadas y accesibles, y proporcionó pagos por enfermedad a las personas que tuvieron que quedarse en casa. EE.UU. tiene un largo camino por recorrer para igualar eso. Incluso la mejor aplicación para teléfonos inteligentes no resolverá los problemas sistémicos.