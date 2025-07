Feriado de agosto 2025: cuándo es, qué se celebra y cuántos quedan hasta fin de año

Agosto trae un nuevo alivio para quienes esperan una pausa en la rutina, ya que habrá un fin de semana largo confirmado gracias a la suma de un feriado nacional y un día no laborable con fines turísticos. Esta medida busca incentivar el descanso y dinamizar el turismo en un tramo del año donde se retoman las actividades tras las vacaciones de invierno.

La fecha clave del calendario es el domingo 17 de agosto, día del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, que se mantiene como feriado inamovible. Aunque no se traslada y cae en domingo, se suma al viernes 15, permitiendo que algunos puedan disfrutar de un fin de semana extendido, si sus empleadores le otorgan ese día libre.

¿Cuántos feriados hay en agosto y qué se celebra?

El próximo mes contará con dos fechas de descanso. El viernes 15 de agosto será un día no laborable con fines turísticos, lo que implica que su aplicación queda a criterio de cada empleador. Si bien en versiones anteriores del calendario esa fecha aparecía como feriado, el Gobierno la modificó como parte de una política que busca reducir los feriados puente.

Por otra parte, el domingo 17 de agosto se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, considerado uno de los próceres más importantes de la historia argentina. Esta fecha es un feriado nacional inamovible, por lo que se celebra el día correspondiente, aunque caiga en fin de semana.

A diferencia de otras fechas que se trasladan al lunes para conformar fines de semana largos, este año no se corre ni se complementa con otro feriado oficial. Sin embargo, quienes no deban trabajar el viernes 15 podrán tomarse un fin de semana largo con tres días seguidos de descanso: viernes, sábado y domingo.

¿Qué pasa si trabajo en el feriado de agosto?

Trabajar durante un feriado nacional implica una retribución especial. Según la Ley de Contrato de Trabajo, quienes trabajen el domingo 17 de agosto deberán cobrar el doble de una jornada habitual, ya que se trata de un feriado oficial. Además, en caso de que sea su día habitual de descanso, corresponderá un franco compensatorio.

En cambio, como el viernes 15 de agosto es un día no laborable, el empleador puede decidir si se trabaja o no y que, en caso de trabajar, el pago será el habitual. No hay obligación legal de pagar doble ni de otorgar un franco compensatorio.

¿Cuántos feriados quedan hasta fin de año?

Después del fin de semana largo de agosto, el calendario nacional todavía ofrece varias oportunidades de descanso antes de cerrar el 2025. Algunas fechas son feriados y otras, jornadas no laborables con fines turísticos.

A continuación, las próximas fechas del calendario:

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable). Viernes 21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos. Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladado del jueves 20). Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible). Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

