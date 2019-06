Apple solicita a sus proveedores considerar traslado desde China

Debby Wu

Apple Inc. solicitó a sus proveedores más importantes que consideren los costos de trasladar entre el 15% y el 30% de su producción desde China al sudeste asiático, en una radical reorganización de su cadena de producción, informó Nikkei.

El gigante tecnológico de EE.UU. pidió a sus "principales proveedores" que evaluaran la viabilidad de tal migración, informó el periódico citando diversas fuentes. Entre ellos se encuentran los ensambladores de iPhone Foxconn Technology Group, Pegatron Corp. y Wistron Corp.; el fabricante de MacBook, Quanta Computer Inc.; el fabricante de iPad, Compal Electronics Inc.; y los fabricantes de AirPod Inventec Corp., Luxshare-ICT y GoerTek Inc., citados por Nikkei.

China es una pieza fundamental en el negocio de Apple, el origen de la mayoría de sus iPhones y iPads, así como su mayor mercado internacional. No obstante, el presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó a Pekín con nuevos aranceles para los productos chinos por un valor aproximado de US$300.000 millones, medida que aumentaría las tensiones al imponer un impuesto punitivo al producto más rentable de Apple. Wei Gu, una portavoz de la empresa, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Dos importantes proveedores de Apple rechazaron el informe de Nikkei. La compañía estadounidense no ha solicitado estimaciones de costos para trasladar la producción desde la segunda mayor economía del mundo, aunque los proveedores están manejando las cifras por su cuenta debido a la disputa comercial, dijo una persona familiarizada con el tema que pidió no ser identificada por discutir deliberaciones internas. Otro proveedor dijo que tampoco había recibido tal solicitud de Apple y que la compañía con sede en Cupertino, California, se había resistido a un cambio de producción propuesto hacia el sudeste asiático.

Apple tiene un plan de contingencia si la guerra comercial entre EE.UU. y China se le va de las manos. El socio de fabricación primaria Hon Hai Precision Industry Co. dijo que cuenta con capacidad suficiente para hacer todos los iPhones con destino a EE.UU. fuera de China si es necesario, informó Bloomberg News la semana pasada.

El fabricante por contrato taiwanés ahora elabora la mayoría de los teléfonos inteligentes en China continental y es el mayor empleador privado del país. Hon Hai, también conocido como Foxconn, dijo que Apple no ha dado instrucciones de trasladar la producción, pero es capaz de desplazarse a otro lugar según las necesidades de los clientes.

Apple no ha establecido una fecha límite para que los proveedores concreten sus propuestas comerciales, pero está trabajando con ellos para considerar ubicaciones alternativas, dijo Nikkei. Cualquier traslado sería un proceso a largo plazo, mencionaron sus fuentes.

Además de los socios de Apple, el ejército de compañías taiwanesas que fabrican la mayoría de los productos electrónicos del mundo están reconsiderando su dependencia de la segunda economía más grande del mundo, a medida que las tensiones entre Washington y Pekín se encienden y aranceles colosales amenazan con eliminar sus márgenes de ganancias. Eso, a su vez, amenaza a una cadena de suministro bien estructurada y con décadas de antigüedad.

Las corporaciones más grandes de Taiwán forman un vínculo crucial en la industria tecnológica mundial, ya que ensamblan dispositivos provenientes de inmensas bases de producción chinas, como las de HP Inc. y Dell, y luego colocan sus etiquetas. Esto puede empezar a cambiar si los aranceles aumentan, una consecuencia que ahora pende de un hilo a medida que Washington y Pekín luchan por un acuerdo comercial.

Apple es una figura imponente en esa negociación. El iPhone de gama alta, que representó más del 60% de los ingresos de la compañía en 2018, genera millones de empleos en China y moviliza una gran cantidad actividades económicas, desde el sector minoristas hasta el de productos electrónicos. El país, además, es un importante mercado de consumo por derecho propio, con un rendimiento de casi el 20% de los ingresos del año pasado.

"El 25% de nuestra capacidad de producción está fuera de China y podemos ayudar a Apple a responder a sus necesidades en el mercado estadounidense", dijo el jefe de la división de semiconductores y representante del consejo de Hon Hai, Young Liu, en una sesión informativa para inversionistas en Taipéi la semana pasada. "Tenemos capacidad suficiente para satisfacer la demanda de Apple".