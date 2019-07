Aumenta el misterio del almuerzo benéfico de Buffett

Olga Kharif

El empresario chino de las criptomonedas, Justin Sun, quien citó problemas de salud al posponer su almuerzo benéfico con Warren Buffett esta semana, publicó una disculpa generalizada por pregonar su plan para almorzar con una de las personas más ricas de Estados Unidos, y señaló que suscitó preocupación entre las autoridades.

En un largo post en Weibo, Sun, quien cumple 29 años este mes, dijo que actuó de manera inmadura y que dio mal ejemplo al promocionar el evento "en exceso". "Ha resultado en numerosas consecuencias que no esperaba en absoluto", dijo, sin dar más detalles.

El lunes, el anuncio de Sun de que iba a aplazar un almuerzo que había ganado con una oferta de US$4,57 millones en la subasta suscitó rumores de que él o su compañía estaban bajo presión. La medida estuvo rodeada por una avalancha de publicaciones y artículos que decían que se le había negado un visado de salida de China y que su empresa y su criptomoneda, Tron, eran objeto de investigación. El precio de la moneda digital bajó incluso después de que compartiese un vídeo que mostraba que estaba en San Francisco.

Una persona con conocimiento del asunto dijo que varios ejecutivos de Tron fueron detenidos brevemente por las autoridades chinas, y liberados posteriormente una vez que Sun accedió a posponer el almuerzo. La persona solicitó que no se revelara su identidad porque el asunto aún es privado.

Nicole Wood, una portavoz de Tron, no quiso hacer comentarios. La persona que asiste a Buffett no respondió de inmediato a un mensaje en el que se solicitaban comentarios. La oficina de comunicaciones de la policía de Pekín no respondió de inmediato a las preguntas enviadas por fax.

La subasta anual de caridad de Buffett rara vez ha sido tan dramática en los últimos años, y muchos ganadores han decidido permanecer en el anonimato. En contraste, Sun anunció en junio que esperaba educar a Buffett, detractor profeso de las criptomonedas, sobre las ventajas de las monedas digitales y su tecnología subyacente, la cadena de bloques. Apenas unas horas antes de que el empresario cancelara bruscamente la reunión, envió por Twitter invitaciones a otros adeptos a las criptomonedas.

Tron ha perdido alrededor del 16% del valor esta semana, según precios del proveedor de datos CoinMarketCap.com.