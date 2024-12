El banco central turco efectuó el primer recorte de tasas en dos años

El Banco Central de Turquía bajó las tasas de interés por primera vez en casi dos años, tras señales de menor inflación en el país, y dijo que futuros movimientos dependerían de los datos de precios.

El Comité de Política Monetaria del banco, dirigido por el gobernador Fatih Karahan, recortó el jueves su tasa repo a una semana del 50% al 47,5%, tras mantenerla sin cambios ocho meses consecutivos.

La Reserva Federal recortó tasas de interés en 25 puntos básicos al 4,25%

El banco central turco bajó las tasas de interés

Aunque la reducción fue mayor que los 175 puntos básicos previstos en una encuesta de Bloomberg, la autoridad monetaria también redujo su corredor de tasas a 300 puntos básicos desde 600 puntos, una medida vista como una señal “hawkish” o de línea dura. También dijo que la decisión del jueves no significa necesariamente que las tasas seguirán bajando en futuras reuniones.

“El comité tomará sus decisiones con prudencia, reunión por reunión, centrándose en las perspectivas de inflación”, dijo el banco central. También destacó un “descenso de la tendencia subyacente” de la inflación durante el último mes del año y una ralentización de la demanda interna.

La lira se debilitaba un 0,1% a 35,2387 por dólar a las 14.15 horas en Estambul. El índice Borsa Istanbul 100 subió un 1% tras recortar brevemente su avance anterior. La rentabilidad de la deuda pública turca mantuvo las caídas anteriores.

Los analistas estaban divididos sobre la magnitud del posible recorte previsto, a falta de una orientación clara por parte del banco central. Deutsche Bank AG y JPMorgan Chase & Co. apostaban a una reducción menor, mientras que Citigroup Inc. predijo que la tasa clave se reduciría en 250 puntos básicos, hasta el 47,5%. Otros, como Goldman Sachs Group Inc., no esperaban ningún recorte hasta el año que viene.

Por qué el Banco Central de Turquía recortó las tasas

Los principales pilares del banco central para determinar su política han sido las expectativas de inflación y la tendencia mensual de la inflación subyacente. Pero la inflación mensual desestacionalizada se aceleró en noviembre, mientras que las expectativas de inflación siguen siendo superiores a los objetivos del banco central para los próximos 12 meses.

El gobierno anunció esta semana que aumentará el salario mínimo un 30% en 2025, una medida que estaba en línea con las expectativas del mercado y que, según los inversores, ayudará a mantener la demanda bajo control.

El miércoles, el banco central anunció planes para reducir el número de reuniones de fijación de tasas el próximo año de 12 a ocho.

La última vez que Turquía bajó sus tasas de referencia fue en febrero de 2023. Fue durante un periodo de política ultralaxa impulsada por el presidente Recep Tayyip Erdogan. Muchos economistas culparon al estímulo del crédito barato de agravar la inflación.

La cúpula económica fue remodelada tras la reelección de Erdogan el año pasado, abandonando posteriormente la política de tasas ultrabajas. Desde entonces, un nuevo equipo del banco central, instalado por Erdogan, ha subido las tasas desde un solo dígito hasta el 50%.