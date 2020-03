Bancos mexicanos piden más medidas de liquidez a Banxico

Michael O'Boyle y Justin Villamil

Los bancos mexicanos le pidieron al banco central que implemente una serie de medidas de liquidez para garantizar que puedan enfrentar las consecuencias del brote de coronavirus y sus serios impactos en la economía y los mercados financieros, según una carta vista por Bloomberg News.

ABM, la asociación que representa a los principales bancos que operan en México, pidió al Banco de México implementar líneas de crédito similares a las operaciones de refinanciación focalizada a largo plazo del Banco Central Europeo. También solicitó mayores medidas de liquidez en el mercado de bonos y ampliar los tipos de activos que el banco central acepta como garantía de liquidez en las ventanas de préstamos, entre una serie de 10 acciones.

Dichas medidas ayudarán a los bancos a proporcionar crédito durante la crisis, dijo ABM en la carta del 26 de marzo enviada al gobernador de Banxico, Alejandro Díaz de León. También señala que las acciones que pone a consideración buscan garantizar la liquidez y el buen funcionamiento de los mercados en un momento en que se empieza a ver perturbaciones.

El banco central realizó subastas de cobertura de divisas y canjes de bonos y redujo su tasa de referencia en medio punto porcentual en una reunión no programada, a fin de apoyar la economía y los mercados del país durante la reciente caída global. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no va a rescatar a los bancos, y hasta ahora el gobierno no está ofreciendo un gran estímulo fiscal, incluso si los analistas proyectan que la economía se contraerá en promedio 3% este año.

ABM también solicitó al banco central que aumente la participación en sus subastas de cobertura, incluso permitiendo que los bancos hagan más de una oferta. ABM solicitó que la implementación de nuevas regulaciones que rigen los requisitos de liquidez se posponga hasta enero de 2021.

El lunes, Banxico dijo que subastará hasta US$5.000 millones en deuda denominada en dólares utilizando una línea de permuta de US$60.000 millones con la Reserva Federal de Estados Unidos. La línea de permuta se había anunciado el 19 de marzo.