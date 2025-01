Antony Blinken dice que compra de Groenlandia de Trump "no va a suceder"

A pesar del tono belicoso del presidente electo, Donald Trump, la toma de control de Groenlandia por parte de Estados Unidos nunca ocurrirá, afirmó el Secretario de Estado, Antony Blinken, el miércoles en París.

“La idea expresada sobre Groenlandia obviamente no es buena, pero quizás, lo más importante obviamente es que no va a suceder, por lo que probablemente no deberíamos perder mucho tiempo hablando de ello”, dijo a la prensa el principal diplomático del presidente Joe Biden, en una inusual crítica directa a la idea que Trump lanzó en las semanas previas a su regreso a la presidencia.

Donald Trump no descarta el uso de fuerza militar para incorporar a Groenlandia y al canal de Panamá y prometió poner "en su lugar" a Canadá

En una conferencia de prensa informal en Florida el martes, Trump pidió que EE.UU. anexe a Canadá y se negó a descartar el uso de la fuerza militar para apoderarse del canal de Panamá y Groenlandia, diciendo que “los necesitamos para la seguridad económica”.

En un rechazo menos directo al combativo enfoque de Trump de “América primero”, Blinken dijo que la actual administración ha operado bajo la creencia de que EE.UU. “es más fuerte, más efectivo, obtiene mejores resultados cuando trabaja en estrecha colaboración con sus aliados, no cuando dice o hace cosas que pueden alienarlos”.

El principal diplomático estadounidense también argumentó que el equipo saliente de Biden ha dejado el terreno preparado para que el nuevo gobierno logre un éxito a nivel mundial, desde las negociaciones para asegurar un alto el fuego y un acuerdo de rehenes en Gaza hasta impulsar la posición de Trump en posibles negociaciones sobre Ucrania.

¿Puede Trump invadir Groenlandia? Cómo reaccionaría la OTAN en ese caso

“Están ocurriendo tantas cosas en tiempo real que quiero asegurarme de que la próxima administración esté completamente preparada para participar desde el primer día”, dijo Blinken. “Estamos entregando un montón de oportunidades, iniciativas y trabajo positivos, y si la próxima administración decide llevarlo adelante, creo que será claramente en beneficio de los intereses de Estados Unidos”.

Blinken, que a veces hablaba en el francés fluido que aprendió cuando era joven y vivía en París, aludió repetidamente a la pasión de Trump por los acuerdos.

“El trabajo, la inversión que hemos hecho en acuerdos transformadores para Medio Oriente, comenzando con la normalización de las relaciones entre Arabia Saudita e Israel, todo eso está listo para funcionar si se presenta la oportunidad con un alto el fuego en Gaza, así como entendimientos sobre un camino a seguir para los palestinos”, dijo.

En cuanto a Ucrania, donde Trump ha prometido poner fin a la guerra rápidamente, Blinken dijo: “Creo que la administración entrante querrá asegurarse de negociar el mejor acuerdo posible. Y el mejor acuerdo posible tiene que ser uno que incluya una disuasión real contra la repetición de la agresión por parte de Rusia: seis meses, un año, dos años, lo que sea”.