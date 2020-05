Brasil supera a Reino Unido en muertes diarias por COVID-19

Julia Leite

Brasil está emergiendo rápidamente como el nuevo foco global para la pandemia de coronavirus, detrás solo de EE.UU. en muertes diarias.

El país reportó 751 muertes el viernes, superando el número de muertes diarias del Reino Unido. El número de infecciones casi se ha triplicado en las últimas dos semanas a más de 145.000, dejando 9.897 muertos. Los funcionarios de salud dicen que las cifras probablemente sean más altas, ya que muchos casos y muertes no entran en el conteo oficial por falta de pruebas. Las muertes en casa han subido un 10% en comparación con el año pasado.

El empeoramiento de la crisis de salud después de más de un mes de cuarentena y las órdenes de cierre estrictamente impuestas ha llevado a gobernadores y alcaldes a aumentar las restricciones para tratar de detener la propagación de la enfermedad. Sao Paulo, que representa aproximadamente un tercio del PIB de Brasil y es el más afectado por la pandemia, extendió una cuarentena hasta el 31 de mayo en medio de lo que su gobernador, Joao Doria, llamó una imagen “devastadora”. Las ciudades de las regiones más pobres del norte y noreste del país, con sistemas de salud que ya estaban abrumados antes de la pandemia, han implementado confinamientos aún más severos.

Al mismo tiempo, el impulso para reabrir la mayor economía de América Latina ha ganado fuerza. Con aproximadamente el 25% de la población en la pobreza, muchos no pueden permitirse no trabajar y vivir en espacios reducidos que hacen casi imposible el distanciamiento social. Las primeras señales sobre el impacto de la pandemia en una economía ya anémica pintan una imagen sombría: la producción industrial se hundió 9% en marzo y la producción de vehículos en abril fue la más baja desde 1957. Los pronósticos muestran que el PIB se contraerá hasta 7% este año.

El jueves, el presidente Jair Bolsonaro y varios miembros del gabinete hicieron una visita no programada a la Corte Suprema de la nación para pedirle aliviar las medidas de restricción. El presidente a menudo ha ignorado el aislamiento social, mezclándose con partidarios, llamando al virus “solo una gripe” y advirtiendo sobre el impacto de la crisis económica que se avecina si las personas no vuelven al trabajo. Varias regiones ya han lo han hecho. El industrializado estado de Santa Catarina y el rico Mato Grosso do Sul están reabriendo centros comerciales, gimnasios e iglesias.

No hay consenso ni pautas nacionales sobre cómo volver a los negocios. El ministro de Salud, Nelson Teich, ha evitado adoptar una postura firme sobre el distanciamiento social, una fuente frecuente de enfrentamientos entre Bolsonaro y su anterior ministro de Salud, a quien despidió en abril, a menudo diciendo que no es un asunto político ni un asunto “a favor o en contra”. Dijo que esta semana el Ministerio puede recomendar confinamientos en áreas específicas, pero aún no ha emitido ninguna orientación

Teich dijo a fines de abril que los datos mostraban que la situación de Brasil estaba empeorando, pero tratar de determinar el pico era un juego de adivinanzas. “Me preguntan cuándo llegaremos al punto máximo. No lo sé, y nadie lo sabe. Podemos proyectar fechas, pero son solo suposiciones”, dijo.

EE.UU., Reino Unido

Los casos en Estados Unidos aumentaron 2,3% en las últimas 24 horas a 1,27 millones, según datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins y Bloomberg News. Las muertes aumentaron 1,9% a 76.475.

En el Reino Unido, el gobierno de Boris Johnson trató de debilitar las expectativas de que el confinamiento se reducirá significativamente, a medida que los principales científicos advierten que la tasa de infección del país se ha incrementado en los últimos días. Los datos anunciados el viernes mostraban que las muertes e infecciones aún están en niveles altos, con 4.649 nuevos casos y 626 muertes. El primer ministro establecerá un plan sobre cómo se aliviarán las restricciones en una declaración a la nación el domingo.