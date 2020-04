Diputados peruanos proponen retirar US$11.000M de pensiones

John Quigley

Una mayoría de los diputados del Congreso de Perú apoyan un proyecto de ley para retirar aproximadamente US$11.000 millones de los fondos de pensiones privados, una cuarta parte del total, para ayudar a suavizar el golpe de la pandemia de coronavirus.

La controvertida propuesta, respaldada por ocho de nueve partidos y que podría ser sometida a votación tan pronto como el jueves, ha sido criticada por la ministra de Economía, María Antonieta Alva, y ejecutivos de la industria de fondos que la tildan de irresponsable y peligrosa en un momento de incertidumbre global.

Alva se reunió con los diputados el martes para discutir sus preocupaciones, que incluyen la venta de activos a niveles deprimidos tras la caída del mercado y los posibles rendimientos reducidos de los ahorros restantes del sistema. El presidente, Martín Vizcarra, propuso un reducido plan para acceder a algunos ahorros de pensiones después de que los diputados presentaron su proyecto de ley, y probablemente vetaría la legislación si se aprueba.

La propuesta de una legislatura recién formada y fracturada corre el riesgo de sacudir el sistema de pensiones de US$44.000 millones y minar la confianza de inversionistas en un momento en que el Gobierno está impulsando un paquete de estímulo de 90.000 millones de soles (US$26.000 millones) para enfrentar el impacto económico de la pandemia que provocó una cuarentena nacional, cobró la vida de 30 peruanos e infectó a más de 1.000 personas.

Por otro lado, si se aprueba, la propuesta probablemente sería bienvenida por millones de trabajadores formales que están legalmente obligados a pagar una pensión cada mes. En un momento en que la economía se enfrenta a una severa contracción, aumentaría el gasto de los consumidores, según el proyecto de ley presentado el 26 de marzo.

Los administradores de fondos tendrían 10 días para depositar el dinero en las cuentas bancarias de los clientes, según el proyecto de ley.

Pero la industria y los formuladores de políticas han advertido que un retiro repentino de ahorros a gran escala conlleva riesgos importantes. Cuatro compañías de gestión de fondos conocidas como AFP supervisan cerca de 150.000 millones de soles.

“Los fondos de pensiones están hechos para protegernos en la etapa de jubilación y debemos preservarlos para ese fin”, dijo Renzo Ricci, gerente general de Prima AFP, el martes en un comunicado publicado en Twitter por la empresa matriz Credicorp Ltd. “También son los principales ahorros del país y un factor clave en el desarrollo de Perú, y una medida de esta naturaleza solo hará que la recuperación sea más difícil.”

La asociación de fondos de pensiones privadas de Perú dijo que si se aprueba, el retiro masivo sería un punto de inflexión para el exiguo sistema de seguridad social del país. También elevaría las tasas de interés, retrasando los planes del Gobierno para revivir el crecimiento económico, dijo el 29 de marzo.

Hay indicios de que algunos diputados están abiertos a hacer concesiones. El Gobierno modificó su propia propuesta de pensiones siguiendo las sugerencias durante la reunión del martes en el Congreso, y permitirá que más personas retiren fondos, dijo Alva a RPP TV, con sede en Lima.

En total, 3,7 millones de personas que han estado sin empleo formal durante al menos seis meses podrían retirar hasta 2.000 soles de sus cuentas, dijo. Eso podría resultar en un retiro de 4.200 millones de soles de las pensiones.

“Eso no pone en riesgo todo el sistema o las pensiones de los otros ciudadanos”, dijo Alva. “Hemos dicho que no es un buen momento para retirar fondos, pero entendemos que hay hogares que no pueden esperar a que sus fondos recuperen” el valor que perdieron en la caída del mercado, agregó.