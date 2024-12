Caen las ponderaciones de Tesla, Meta y Broadcom en el Nasdaq 100

Tres de las mayores empresas del mundo han visto reducida su influencia en el índice Nasdaq 100 después de que el gigantesco rally tecnológico de 2024 las engrosara hasta alcanzar un tamaño sin precedentes.

La ponderación de Tesla Inc., Meta Platforms Inc. y Broadcom Inc. en el índice de referencia disminuyó en un reequilibrio anual. Apple Inc., Nvidia Corp., Microsoft Corp. y Alphabet Inc., por el contrario, salieron del proceso anual con mayores pesos, según datos compilados por Bloomberg.

Es la segunda vez en aproximadamente un año que los supervisores ajustan la asignación del índice a sus miembros más grandes, un grupo que se asemeja en líneas generales a los “Siete Magníficos”, cuya imparable revalorización ha sido una gran noticia para el mercado. Las normas destinadas a evitar que un número demasiado reducido de empresas ejerza una influencia excesiva en los índices bursátiles se han puesto a prueba en los últimos años debido al avance impulsado principalmente por la inteligencia artificial.

El Nasdaq 100 se pondera aproximadamente en función de la capitalización de mercado relativa de sus miembros, pero también se rige por varias disposiciones que pueden entrar en acción cuando algunas empresas se vuelven demasiado grandes. Una de ellas se activa cuando todos los componentes que representan más del 4,5% del índice de referencia, respectivamente, suman juntos el 48% o más. Esto ocurrió por primera vez a mediados de 2023, lo que obligó a una reponderación, y de nuevo recientemente, después de que Broadcom subió lo suficiente como para superar el umbral del 4,5%.

Las normas del Nasdaq para llevar a cabo una selección de megacapitalización son complejas y están abiertas a la interpretación. Pero esta última reorganización puede haberse regido por una norma que permite a los supervisores restablecer la ponderación de las cinco mayores empresas a algo menos del 40% y ajustar las demás en consecuencia. Un portavoz del Nasdaq declinó hacer comentarios específicos y se remitió a las metodologías publicadas en el sitio web del operador bursátil.

“Es muy técnico”, señaló Steve Sosnick, estratega jefe de Interactive Brokers. “En cierto modo, el Nasdaq 100 tiene que hacer esto porque es víctima de su propio éxito, ya que las acciones más grandes del índice han crecido de manera espectacular en relación con el resto”.

Megacapitalización por Inteligencia Artificial

Los títulos tecnológicos de megacapitalización subieron este año gracias a los avances en inteligencia artificial. Más recientemente, Broadcom —que provee chips a Apple y a otras grandes empresas tecnológicas— se disparó hasta alcanzar una valoración de mercado de US$1 billón gracias a las proyecciones de que experimentará un auge en la demanda de sus productos. Tesla también se revalorizó un 75% tras las elecciones presidenciales estadounidenses.

Dentro del Nasdaq 100, la ponderación de Apple subió al 9,8%, desde el 9,2% el viernes, mientras que la de Nvidia trepó al 8,4% desde el 7,9%. Las de Microsoft y Amazon.com Inc. también aumentaron, mientras que la de Alphabet subió ligeramente. La de Broadcom cayó al 4,4% desde el 6,3%, la de Tesla al 3,9% desde el 4,9% y la de Meta al 3,3% desde el 4,9%, según los datos.