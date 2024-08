Futuros del Índice Nasdaq 100 apuntan su peor apertura en cuatro años

El Nasdaq 100 se prepara para su mayor caída en la apertura en más de cuatro años dado que los inversionistas se preparan para días de volatilidad en medio de la creciente preocupación por la desaceleración de la economía de Estados Unidos y las alzas desmesuradas en el sector tecnológico.

Los contratos del Nasdaq 100 cayeron hasta un 6,5% antes de reducir sus pérdidas a un 4,5%. De este modo, el índice tecnológico se encamina a su peor apertura desde la pandemia en marzo de 2020. Los futuros del S&P 500 bajaron un 2,7%, mientras que los del Dow Jones cayeron un 1,6%.

Yellen negó una recesión mundial y habló del cambio climático

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las acciones de las tecnológicas de gran capitalización se llevaron la peor parte de la venta: el fabricante de chips Nvidia Corp. caía más de un 9% y Apple Inc., casi un 8%. Microsoft Corp., Meta Platforms Inc. y Tesla Inc. perdían al menos un 4% cada una.

La preocupación por la salud de la economía estadounidense cobró protagonismo después de que los datos del viernes apuntaran a un aumento de los niveles de desempleo en julio, lo que elevó un indicador de recesión muy observado y avivando los temores a que la Fed no se haya movido con la suficiente rapidez para recortar las tasas de interés. Los inversionistas apostaron por activos refugio como el yen, mientras que los futuros del índice Cboe VIX para agosto se dispararon.

El Nasdaq 100 entró en corrección el viernes, mientras los inversionistas se inquietan por las elevadas valoraciones y el gran desembolso de efectivo que suponen las inversiones en inteligencia artificial. El índice de semiconductores de Filadelfia ya ha retrocedido un 22% desde su máximo, incluso antes de la apertura del lunes.

Carlos Burgueño: "La soja, el Fondo Monetario y los mercados son peronistas”

La noticia de que Berkshire Hathaway, propiedad de Warren Buffett, redujo su participación en Apple en casi un 50% en el segundo trimestre impulsó aún más el sentimiento de aversión al riesgo en el sector tecnológico. La lentitud en la monetización de las herramientas de IA —una preocupación de larga data entre los inversionistas en tecnología— persiste, ya que el primer adelanto de Apple Intelligence no estuvo a la altura de las expectativas.

La cadena de suministro de inteligencia artificial ha sufrido un nuevo revés tras conocerse que los esperados chips Blackwell de Nvidia se retrasarán debido a defectos de diseño. Los chips podrían tardar tres meses o más, lo que podría afectar a grandes empresas tecnológicas como Meta o Microsoft, según reporta The Information.

Las turbulencias en Japón —donde el banco central ha empezado a subir las tasas de interés mientras la Fed intenta recortarlas— también están teniendo efectos dominó en los mercados mundiales de diversas clases de activos. Esto se debe a los movimientos para revertir las operaciones de carry trade, en las que los inversionistas se habían endeudado a tasas más bajas en Japón para financiar compras de activos de mayor rendimiento en otros lugares.

lr