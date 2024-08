Por el "Lunes Negro" en las bolsas del mundo, los bonos argentinos arrancan con bajas del 4%

Los bonos argentinos cotizan con caídas de 4% en las operaciones del pre mercado norteamericano y sufren por la onda expansiva del desplome bursátil mundial, que arrancó con la caída del índice de la bolsa de Japón por encima del 13%.

En ese contexto, los títulos soberanos que más pierden de cara a la apertura de mercados son el Global 2014 (GD41), que cede 3,84% este lunes 5 de agosto, seguido por el Global 2035 (GD35), que cae 3,65% y el Global 2038, que pierde un 3,44%.

Entre los Globales en Euros, el que más cae es el GE46 (-3,51%), seguido por el GE35 (-2,63%) y el G630 (-2,37%).

En tanto, los bonares marcan pérdidas también, aunque menos acentuada. El que más pierde es el AL35 (-2,6%), seguido por el AE38 (-1,73%) y el AL41 (-1,5%).

La baja es consecuencia de un retroceso de los mercados financieros a nivel global que se originó en Asia y creció tras conocerse los malos datos de empleo en la Economía de los Estados Unidos, lo que para algunos analistas da pistas de una posible recesión.

El Banco de Japón subió la tasa de interés un 0,25% la semana pasada, lo cual fue el origen de esta situación de caída abrupta en la bolsa nipona. Vale indicar que, tal como explican algunos analistas, el Yen Japonés funciona como moneda de palanca mundial, dada su baja tasa de interés dentro de las grandes economías. Con esa característica, el mundo suele "fondearse" en yenes y hace “carry trade”. Tras la suba de la tasa de la semana pasada, se encarece la devolución de deuda y la palanca.

Sumando más ruido a lo que pasa internacionalmente, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos comunicó el viernes 2 de agosto una suba a 4,3% de la tasa de desempleo lo que pone más fichas a una recesión en los EEUU.

En la mirada de Ignacio Morales de Wise Capital, "el dato de un desempleo de 4,3% en los Estados Unidos (el más alto desde octubre de 2021) provocó una caída de los rendimientos de la deuda pública. Esto hace suponer que la FED (Reserva Federal) actuará con mayor fuerza y celeridad en relación al nivel de tasas de interés, a lo que se mostraba reticente a modificar ante el temor de un rebote de la inflación. Así, para septiembre podría reducirla en 50 puntos porcentuales, y no en 25 como se preveía que podía suceder", explicó.

Por su parte, el analista Christian Buteler analizó en su cuenta de X el por qué del impacto: "La FED tardó mucho en subir las tasas y la inflación llegó al 9% en USA, ahora parece que también tardó demasiado en bajarlas y la recesión está a la vuelta de la esquina"-

Pero el panorama negro no se completa ahí, sino que no pocos analistas globales suman una "corrección" de las cotizaciones que veían bastante infladas. De todos modos, no parecen verlo como una situación permanente. Por caso, Goldman Sachs dijo que no es una caída; es una corrección saludable que se necesitaba hace mucho tiempo.

Respecto al impacto en el mercado local. Morales de Wise Capital aseguró: "El mercado local no va a estar exento a esta caída generalizada de los activos. De hecho, los bonos de deuda argentina registran caídas de más de 5%. El impacto en los mercados norteamericanos es evidente: el Dow Jones cae 2%, mientras que el S&P500 lo hace 3%. En tanto, el Nasdaq inicia sus operaciones con una caída de 4,7%".

El viernes pasado el mercado argentino ya había dado algunas señales de acusar el impacto con una caída de 4,5%, mientras los ADRs en Nueva York se hundieron hasta 13%.

El dólar también se entonó en el final de la semana y volvió a la zona de $ 1.400.

Además de los bonos, caen fuerte los ADR's hasta 11% este lunes negro

Las acciones argentinas en Wall Street también siguen la tendencia y se desploman hasta 11% en el premarket, en medio del pánico global.

Entre las mayores bajas en las cotizaciones aparecen Transportadora Gas del Sur (-10,7%), Grupo Financiero Galicia (-10,3%), YPF (-9,3%) y Vista Energy (-9%).

A cuánto abre el dólar este lunes 5 de agosto

Por su parte, el dólar blue abrirá este lunes a $1.365 para la compra y $1.395 para la venta.

En tanto, el dólar MEP lo hará en $1.334 y el contado con liquidación a $1.321.

Previo al ajuste diario, el tipo de cambio mayorista es de $935 con lo cual la brecha con el dólar paralelo es de 46%. El valor del billete en el Banco Nación es de $953,50 y en el promedio de los bancos es de $972,41.

El Banco Central vendió US$ 25 millones. Las reservas brutas se ubican en US$ 27.569 millones.

