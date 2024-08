Los bancos cambiarán gratis los dólares "cara chica", los manchados o rotos para impulsar el blanqueo

Se acabaron los problemas para algunos y los negocios para otros. De hecho, desde ahora los ahorristas que tengan en su poder billetes de dólares dañados y los rechazados de “cara chica” podrán cambiarlos gratuitamente en los bancos. Esto implica que llega a su fin el negociado paralelo que hacían muchas financieras, los “arbolitos” y las denominadas “cuevas” donde se pagaba menos por ellos.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA), máxima autoridad monetaria del país, tras la reunión de directorio semanal del organismo que preside Santiago Bausili, emitió la “Comunicación A -8079” dirigida a las entidades financieras, informando que implementó el mecanismo referente a “la posibilidad de recibir depósitos de billetes dólares estadounidenses” provenientes de los bancos. Por consiguiente, las entidades bancarias podrán realizar las operaciones con sus clientes y derivar los billetes que reciban al Central, hasta el 31/12/24, según las pautas establecidas por el comunicado oficial.

De modo que, esta medida apunta a incentivar a que las entidades financieras acepten los depósitos en moneda extranjera, incluidos los billetes deteriorados, ya sea que estén rasgados, sucios, flojos, gastados o desfigurados. Será voluntario y gratuito para los bancos. Incluso se recibirán los de emisión antigua con un diseño anterior que, sin fundamento legal, son rechazados en el mercado: los “cara chica”. La excepción son los denominados billetes “mutilados”, es decir, no se recibirán los “que han sido dañados en la medida en que quede la mitad o menos del billete, o su condición es tal que su valor es cuestionable” (quemados o dañados por líquidos).

Un mecanismo innovador

Se trata esta de una medida histórica que se sale de la operatoria habitual. Los ahorristas podrán depositar en sus bancos los dólares estadounidenses rotos, sucios, manchados e incluso los billetes “cara chica”, y luego recibirán acreditado en sus cuentas el importe de su valor sin retenciones, para la extracción de billetes nuevos. En concreto, será finalmente el BCRA el que los enviará para su destrucción y cambio en la Reserva Federal de Estados Unidos (FED). Esta operatoria se sale de lo habitual. La máxima autoridad siempre fue proveedora de divisas a los bancos, pero esta vez, recibirá los billetes que le envíen las entidades financieras.

Cabe recordar que los dólares “cara chica” son precisamente los billetes de USD 100 emitidos antes de 1996. En su diseño tienen incluida la imagen de la cara de Benjamin Franklin enmarcada en un óvalo, en dimensiones menores a las de los billetes emitidos en años posteriores. Esta posibilidad anunciada por el Central, permitirá que los ahorristas no pierdan, por decisión arbitraria de los operadores financieros, un porcentaje de su valor. De hecho, se llega a pagar hasta un 4% menos, lo que equivale a recibir entre $10 y $40 pesos menos por cada dólar cambiado.

Esta diferencia de precio no tiene un fundamento real, más allá del oportunismo de los cambistas, todos son válidos sin importar año de emisión, todos los diseños de la moneda billete de dólar estadounidense son de curso legal y continúan recibiéndose en los comercios de los EEUU.

Impulso al blanqueo

Esta medida se presenta como un modo de fomentar el proceso de blanqueo de capitales impulsado por el Gobierno de Javier Milei, instando a los bancos a recibir los dólares de sus clientes para su depósito en las cuentas abiertas para tal fin. “Salió nomás la comunicación. Sin costo para las entidades, BCRA toma los billetes y acredita dólares transferencia. Clave para el blanqueo. Toman todos los billetes, no importa deterioro, humedad, año de emisión, cara chica, cara grande, etc. La FED verificará validez”, precisó un operador del mercado de cambio.

“BCRA va a canjearle a los bancos los dólares que reciban en depósitos de clientes en efectivo por efecto blanqueo. No habrá restricciones respecto al estado, tipo o año de emisión de los billetes. Lo implementaría por Siopel, similar a la operatoria vigente actual, donde bancos piden dólares al BCRA, pero a la inversa. Les acreditaría dólares en sus cuentas de BCRA instantáneamente”, agregó.

De hecho, el comunicado oficial del BCRA detalla que la concertación de estas operaciones deberá realizarse “en la plataforma electrónica SIOPEL, rueda CAM1, valor normal puesto entre las 10:00 y las 15:00 horas”. Respecto del proceso de liquidación también detalló que “el crédito en la cuenta a la vista (dólares MEP) será realizado por el BCRA en el día de la liquidación. El depósito de los billetes queda a cargo de las entidades”. Y agregó que “la operatoria no tendrá costo para las entidades financieras”.

Será entonces, por el plazo de cuatro meses, que el Banco Central recibirá todos los billetes de dólar, en condiciones no aptas para seguir circulando, para luego enviarlos a destruir a Estados Unidos. Todo apunta a impulsar y agilizar el blanqueo, no obstante, este mecanismo de cambio de billetes quedó habilitado para cualquier persona, aunque no lo haga adhiriendo al régimen en el marco del plan de regularización de activos. Cabe mencionar que los depósitos que adhieran al blanqueo, será en forma gratuita hasta el límite de USD 100.000.

La operatoria insta a los bancos a alentar a sus clientes a realizar depósitos en moneda extranjera, activos declarados pero no colocados en cuentas bancarias. Lo que apunta a captar nuevas colocaciones con billetes en mal estado y aquellos de emisiones antiguas. Se podrá Adherir al Régimen de blanqueo desde el 18 de julio hasta el 31 de marzo de 2025, ambas fechas inclusive a través del portal “Régimen de Regularización de Activos Ley N° 27.743″ en la página web de AFIP y completar el formulario F.3320.

