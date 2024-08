Fuertes temblores sacuden a los mercados globales: ¿Qué impacto puede tener en la Argentina?

Se espera un lunes difícil en los mercados. Este 5 de agosto, el Nikkei japonés cayó 12,4% y fue su peor desempeño desde el año 1987. Los datos globales indican que los temores de una recesión en Estados Unidos hicieron que los inversores huyeran del riesgo mientras apostaban a que serían necesarios recortes de tasas para rescatar el crecimiento.

Según datos de Reuters, el yen y el franco suizo, considerados refugio seguro, subieron a medida que se deshacían las saturadas operaciones de carry trade, generando especulaciones de que algunos inversores estaban deshaciéndose de operaciones rentables para obtener dinero que les permitiera cubrir pérdidas en otros lugares. El torrente de ventas fue tal que se activaron disyuntores en las bolsas de valores de toda Asia.

En relación a las acciones europeas también cayeron a mínimos cercanos a seis meses en medio de una liquidación mundial de acciones por temores de una desaceleración en el crecimiento económico de Estados Unidos, con sólo un puñado de acciones cotizando en verde.

En todo este maremoto complicado del mundo, a la Argentina de Javier Milei te toca surfear sus propias olas, además de las aguas internacionales. Y más allá de algunos datos alentadores como el superávit fiscal que logró el gobierno, el analista Salvador Di Stéfano señala en su columna de hoy en PERFIL que hay tres factores que conspiran para la economía doméstica: la baja superior al 10% del índice Nasdaq que podría arrastrar a la baja al resto de los índices americanos y mercados emergentes; la devaluación del real y la gran baja en la soja.

Vale recordar que, en términos reales, el valor de la soja ajustado pro la inflación norteamericana llegó a cotizar en U$S 618,2 la tonelada bajo el gobierno de Cristina Fernández, en U$S 441,20 bajo el gobierno de Mauricio Macri; U$S 539,80 bajo el gobierno de Alberto Fernández y ahora se ubica en U$S 428,60.

"Empieza a preocuparme el clima del mercado", explicó el Lic Gastón Lentini. "El precio de los granos que le vendemos al mundo no están en su mejor momento, Japón está ingresando en una crisis donde pueden tener un brote inflacionario y nosotros, después de tanto hablar de blanqueo, todavía estamos escribiendo la letra chica y las interpretaciones del nuestro", menciona el analista.

Para adelante, Lentini ve "2 meses de mucha volatilidad donde estamos jugando al gato y al ratón. El oficialismo dice que va a pagar todas sus deudas, pero el mercado quiere saber cómo van a hacerlo y ahi está la respuesta a la corrección que siguen teniendo los bonos", explicó a PERFIL.

Vale recordar que el viernes pasado, las acciones y bonos locales también se vieron impactados por la incertidumbre global y el riesgo país volvió a superar los 1.600 puntos, con lo cual la apertura de este lunes se anticipa también en baja.

Qué está ocasionando este "lunes negro" en los mercados internacionales y qué puede pasar en Argentina

Analistas coinciden en que el origen de este “lunes negro” en los mercados financieros surge por la decisión del Banco de Japón de subir la tasa de interés, además de los malos datos de empleo que se conocieron en los Estados Unidos. Tampoco se descarta que se trate de una corrección en el mercado que era "necesaria" y que no tendría por qué durar mucho tiempo.

El gran interrogante es el nivel de contagio que puede producirse en el mercado local.

Por caso, en diálogo con el programa Esta mañana, el economista Fernando Marull explicó la caída de la bolsa nipona. “Japón era una fuente de préstamos baratos. Vos sacabas un préstamo en Japón y salías de shopping por el mundo”, señaló.

sumó a su diagnóstico “malos balances” de acciones de empresas tecnológicas que se conocieron en las últimas semanas en Estados Unidos y la suba del desempleo en ese país que se conoció el viernes. Marull consideró que ese sector se había “pasado un poquito” en la suba, acumulado avances de hasta 150%.

Asimismo, evaluó que “de todas maneras, el mercado está exagerando” estos escenarios negativos.

No obstante, adelantó que es lógico esperar un mal día en la plaza local con aumentos del dólar, caída de bonos y acciones y un Banco Central vendiendo reservas.

En tanto, el analista Claudio Zuchoviki publicó en su cuenta de “X”: El peor lunes de mercado en mucho tiempo. No es sólo miedo a la recesión. Lo más difícil es encarar una crisis con los liderazgos globales actuales”, destacó.

