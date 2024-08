Lunes negro para los mercados internacionales: “Argentina va a sufrir parte de los coletazos”

Los mercados internacionales arrastran una fuerte caída desde el viernes pasado, la situación no ha cambiado y es un margen del cual no está exento la economía argentina. Es por eso que para entender de dónde surge el contexto de los mercados bursátiles del mundo en rojo, este medio se contactó con el economista y ex ministro de Martín Guzmán, Ramiro Tosi.

“Hace 10 días, el Banco Central de Japón hizo un cambio en su política monetaria muy significativo, eso hizo que el yen, la moneda japonesa, empezará a apreciarse”, comentó Ramiro Tosi. “Muchos inversores que utilizan como moneda de financiamiento el yen tuvieron que salir a cubrir los márgenes de garantía porque tuvieron la peor combinación”, agregó.

Posteriormente, Tosi planteó: “Otro fenómeno relacionado con esto es que cuando aumenta la inversión al riesgo y todos van a los activos seguros, también eso se contagia a otros activos donde hay participación de inversores internacionales como por ejemplo los commodities”. Luego, manifestó que, “estamos viendo una baja del petróleo, la soja, el trigo y el maíz en un 2%”.

Cómo impacta en Argentina la situación de los mercados internacionales

“Esto se va a trasladar a activos emergentes y Argentina va a sufrir parte de los coletazos, con lo cual, los bonos globales, en las primeras operaciones, van a tener una caída del 2% y eso al Gobierno no lo ayuda”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Sobre todo teniendo en cuenta que más allá de este episodio puntual, el riesgo país se había consolidado por arriba de los 1.500 puntos, por lo tanto, ese acceso a los mercados cada vez queda más lejos”.

Intervención prudente

Por otro lado, el economista señaló: “La pregunta clave es la evolución de las reservas, julio fue el peor mes desde octubre del año pasado, se perdieron USD 2.623 millones entre pagos de deuda del propio Banco Central”. A su vez, remarcó que, “lo que va a tener que hacer el Gobierno ahora es una administración prudente de la intervención al mercado porque cuando hay un contexto internacional adverso, tratar de salir desde Argentina a contener esa versión va a ser muy difícil”.

Para finalizar, Tosi expresó: “Los que estaban apostando a una liberalización del cepo durante 2024 están recalculando ese pronóstico porque ven que no están dadas las condiciones y el Banco Central ha perdido más reservas de las que el propio Gobierno había estimado en el programa con el FMI”.