EBay, Stripe y Mastercard abandonan Asociación Libra de Facebook

Spencer Soper y Julie Verhage

EBay Inc., Stripe Inc. y Mastercard Inc. abandonarán el proyecto de criptomonedas de Facebook Inc., Libra, en el último golpe a la dificultosa iniciativa que ha generado críticas de los legisladores y ha perdido a otros socios preliminares como PayPal Holdings Inc.

La noticia se conoce cuando la Asociación Libra, el grupo que supervisará el proyecto, se prepara para reunirse el lunes en Ginebra, donde se espera que los miembros restantes de la asociación firmen un acta constitutiva.

“Respetamos profundamente la visión de la Asociación Libra; sin embargo, eBay tomó la decisión de no avanzar como miembro fundador”, indicó el viernes un portavoz de eBay en un comunicado enviado por correo electrónico. “En este momento, estamos enfocados en implementar la experiencia de pagos administrados de eBay para nuestros clientes.

“Stripe apoya proyectos que tienen como objetivo hacer que el comercio en línea sea más accesible para personas de todo el mundo. Libra tiene ese potencial”, dijo un portavoz de la compañía. “Seguiremos atentamente sus avances y nos mantendremos abiertos a trabajar con la Asociación Libra en una etapa posterior”. Facebook declinó hacer comentarios.

Por qué la libra de Facebook puede desatar una guerra monetaria

La Asociación Libra está compuesta por aproximadamente dos docenas de miembros, incluidas compañías de pagos de Facebook, además de una serie de compañías tecnológicas como Uber Technologies Inc., los proveedores de telecomunicaciones Iliad SA y Vodafone Group Plc, y compañías de criptomonedas como Coinbase, Inc.

EBay era considerado un socio clave para el grupo, ya que compradores en todo el mundo gastan US$100.000 millones al año en la plataforma. PayPal, uno de los miembros originales, confirmó que había abandonado la organización el 4 de octubre.