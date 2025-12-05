El cobre alcanzó un nuevo máximo histórico al subir hasta US$ 11.662 la tonelada

El cobre subió a un nivel récord, impulsado por una previsión de precios alcista de Citigroup Inc. y anticipación de una escasez causada por el acopio en EE.UU.

El metal industrial ganó hasta 1,9% y alcanzó US$11.662 la tonelada, superando un máximo previo registrado más temprano esta semana. Según el escenario base presentado por analistas de Citi en una nota del viernes, el cobre promediará US$13.000 en el segundo trimestre a medida que los inventarios aumentan en EE.UU., generando un déficit en otras regiones.

“Tenemos convicción en el repunte del cobre hasta 2026, respaldado por múltiples catalizadores alcistas, incluido un panorama fundamental y macroeconómico más constructivo”, afirmaron los analistas de Citi, entre ellos Max Layton. Pronostican un alza de 2,5% en el consumo global de uso final el próximo año, citando un entorno de tasas de interés más bajas y expansión fiscal en EE.UU. como motores de crecimiento, además del rearme europeo y la transición energética.

El cobre, un componente clave en tuberías, cables eléctricos y vehículos eléctricos, ha subido más de 30% en la Bolsa de Metales de Londres en lo que va del año. El rally se aceleró en semanas recientes ante la preocupación por una salida de metal hacia EE.UU. en previsión de aranceles de importación el próximo año, lo que a su vez agota inventarios en otras ubicaciones clave. En posible preparación para esa escasez, la comercializadora Mercuria Energy Group Ltd. ordenó retirar unos US$500 millones en cobre de depósitos de la LME, según personas familiarizadas con el asunto.

El mercado del cobre entrará en un déficit estructural el próximo año, con un faltante que se ampliará durante la próxima década debido a una demanda sólida y a una oferta restringida, indicó BloombergNEF en un informe publicado el jueves.

Otros analistas, sin embargo, han presentado pronósticos más conservadores en días recientes. Aunque se espera que el metal siga “volátil” y pueda alcanzar nuevos máximos con facilidad, niveles por encima de US$11.000 la tonelada no serían sostenibles, ya que el mercado global no está ajustado físicamente, señalaron analistas de Macquarie Group liderados por Peter Taylor en una nota el jueves.

Los inventarios de cobre en bolsas globales han aumentado a más de 656.000 toneladas, el nivel más alto desde 2018, con alrededor de 60% almacenado en depósitos bajo Comex en EE.UU. La visión de Macquarie se alineó con advertencias de cautela de Goldman Sachs Group Inc. a comienzos de esta semana, que no espera una escasez de cobre hasta 2029.

El cobre subió 1,3% a US$11.604 la tonelada a las 11:01 am de Londres.