¿Sigue siendo vegana una hamburguesa que toca la grasa de res?

Leslie Patton, Deena Shanker y Olivia Rockeman

¿Si una jugosa hamburguesa vegana se cocina en el mismo asador en el que pasan hamburguesas de res, conservará su condición vegana? Eso es lo que intentan resolver las cadenas de comida rápida que agregan más opciones vegetales a sus menús, pero no necesariamente tienen la infraestructura para cocinar hamburguesas veganas por separado.

Por ejemplo en Burger King, que comenzará a ofrecer una hamburguesa de Impossible Foods en todo Estados Unidos la próxima semana, el producto vegetal se cocinará en el mismo asador que las hamburguesas tradicionales y el pollo, a menos que un cliente solicite que se prepare por separado, advirtió Chris Finazzo, presidente para América de la cadena.

A&W, que probará la hamburguesa de Beyond Meat en cerca de 20 locales, también las cocina en la misma parrilla, señaló un representante.

"Usamos el mismo método de cocción", admitió Finazzo. “Este producto sabe exactamente como un Whopper. No le prestaríamos nuestro nombre a cualquier cosa. Parece carne de res, huele a carne de res, tiene la misma textura que la carne de res”, indicó.

Burger King, de propiedad de Restaurant Brands International, explicó que el 90% de las personas que pidieron el Impossible Whopper durante una prueba reciente son consumidores de carne, lo que significa que a la mayoría de los comensales no les importa si sus hamburguesas de carne falsa se cocinan junto con las clásicas de carne de res. La compañía no etiqueta el producto como vegano y permite a los invitados pedir que su Impossible Whopper se cocine al horno.

Para los consumidores que realmente evitan la carne, la posibilidad de que ocurra una contaminación puede ser preocupante.

Impossible Foods aclaró que no puede controlar la forma en que los restaurantes cocinan su producto. "No forzamos (y ni siquiera pedimos) a nuestros socios de restaurantes que cambien sus prácticas comerciales, incluyendo dónde y cómo cocinan sus hamburguesas", dijo una representante de Impossible. Beyond Meat no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Es más fácil separar la carne real de la que no es real en las cadenas donde se cocina en hornos de convección u otros métodos más individualizados, en lugar de grandes asadores o parrillas. En los locales de Dunkin’ que ofrecen salchichas Beyond Meat, el sándwich se cocina por separado en trozos individuales de papel pergamino y las hamburguesas se almacenan "en sus propias bandejas de porciones individuales para evitar aún más la contaminación cruzada", explicó un vocero. Tim Hortons, otra cadena de Restaurant Brands, detalló que también cocina y almacena por separado sus productos Beyond Meat.