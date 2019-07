Hamburguesas veganas impulsan los beneficios del gigante Bunge

Mario Parker

Los beneficios de Bunge Ltd. aumentaron en el segundo trimestre debido a que una inversión en Beyond Meat Inc. ayudó a proteger a la firma de 201 años de un entorno difícil en los agronegocios. Las acciones del grupo subieron.

Los resultados incluyen un beneficio neto no realizado de US$135 millones de la participación de su brazo de inversión en la compañía de sustitutos de la carne, que se disparó tras su oferta pública inicial en mayo. Bunge es propietaria de 979.556 acciones, o una participación del 1,63%, según un comunicado regulatorio de Beyond Meat.

Bunge también recibió un impulso de US$70 millones debido a las diferencias temporales en los contratos de triturado de soja, aunque espera que esas ganancias desaparezcan en su mayoría en el tercer trimestre a medida que se ejecutan los contratos. Los márgenes de triturado de soja disminuyeron hacia el final del segundo trimestre, dijo.

La locura por la carne vegana convierte a los ejecutivos en millonarios

Excluyendo estos beneficios, los resultados fueron mixtos para el trimestre. El negocio de semillas oleaginosas de Bunge vio una acumulación de cultivos por parte de los agricultores sudamericanos y un mayor suministro de harina. En América del Norte, la empresa navegó "la combinación de un clima extremo y baja demanda de exportaciones debido al conflicto comercial entre Estados Unidos y China", dijo. Las ventas no alcanzaron las estimaciones, aunque la empresa mantuvo su pronóstico sobre los resultados consolidados.

Las ganancias ajustadas del segundo trimestre de las operaciones continuas fueron de US$1,52 por acción, un incremento de 10 centavos frente al año anterior. En una base neta, los beneficios superaron la estimación media de 34 centavos entre los analistas seguidos por Bloomberg. Hace un año, la compañía registró una pérdida neta de 20 centavos después de quedar sorprendida con contratos de soja que anticipaban una rápida resolución de la guerra comercial.

Desde entonces, Bunge, con sede en White Plains, Nueva York, ha realizado una serie de cambios. Ha nombrado a Greg Heckman responsable ejecutivo de la empresa y ha cambiado su modelo operativo, alejándose de una estructura regional.

Las acciones subían a US$58 a las 7:16 a.m. en Nueva York, antes del inicio de las operaciones regulares, frente al cierre del martes de US$56,36.