Activistas veganos volverán a La Rural el fin de semana para seguir con las protestas

Los activistas veganos que fueron atacados el domingo 28 de julio pasado luego de irrumpir en la Exposición Rural volverán a manifestarse por la causa durante este fin de semana, para promover el buen trato a los animales. Mediante el evento de Facebook “Activismo en conjunto Expo Rural 2019”, varias organizaciones reconocidas que luchan por los derechos y la liberación animal anunciaron que protestarán “de forma pacifica” para repudiar “la explotación y uso de animales”.

Los próximos encuentros serán el 2, 3 y 4 de agosto próximo. Animal Libre, Anonymous for the Voiceless, Buenos Aires Animal Save, Direct Action Everywhere (DxE), ECOnciencia V, Fridays for future y Voicot son las organizaciones que convocan a reunirse en la puerta del predio La Rural, ubicado en Av Santa Fe al 4200, en el barrio porteño de Palermo.

“Nos concentraremos el dia viernes 2/8 a las 9am en las puertas de la rural a reproducir nuestras protestas y concientizaciones de los viernes en la plaza de mayo, mediante “stands” informativos e intervenciones”, detalló en el cronograma la organización Fridays for future.

Por su parte, la organización Animal Libre sostuvo que el día sábado 3 de agosto harán proyecciones en pantalla gigante en el lugar, sobre lo que sucede “en las diferentes industrias que explotan a los animales”.

Voicot, otra de la organizaciones activistas, sostuvo que el domingo 4 de julio replicarán las manifestaciones de domingo anterior, “contra la expo rural, el ícono de la explotación animal, de la oligarquía argentina, de todo lo que esta mal”, detallaron.

La violencia en La Rural se desató el domingo 28 de julio, cuando más de 40 activistas veganos saltaron la valla de la arena central de la Exposición Rural donde se realizaba el concurso, y los gauchos del lugar los persiguieron con sus caballos, los arrastraron y golpearon hasta sacarlos de la pista.

Veganos echados de La Rural: "La gente nos gritaba '¡Basuras salgan de ahí!'"

"Mucha gente decía que nosotros entramos de forma violenta, pero no fue así. Los chicos saltaron la valla y sacaron los carteles, y ahí se empezaron a tirar los gauchos", contó a PERFIL Micaela Virardi, una activista de 27 años que participó de la protesta. La joven sostuvo que la reacción de los gauchos "fue muy violenta" y que incluso “algunos sacaron las boleadoras" para golpear a los activistas.

Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA), usaron las redes sociales para explicar la reacción de los participantes de la feria y declarar que rechazan “cualquier accionar violento”. “Un grupo de activistas irrumpió en la pista alterando el desarrollo del concurso que se venía realizando; algunos participantes, que se prepararon durante un año para competir, reaccionaron para desalojarlos. La Sociedad Rural Argentina rechaza cualquier accionar violento”, publicaron en si cuenta de Twitter.

