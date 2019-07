Jorge Lanata apuntó contra los veganos tras la protesta en La Rural: "Es autoritario que quieran imponer su posición"

Noticias Relacionadas Veganos de Pie: el video del airado escrache a Güerrín y La Churrasquita

El periodista Jorge Lanata se refirió este martes 30 de julio a la violenta reacción de parte de un grupo de participantes de la Exposición Rural 2019 contra activistas veganos, que tuvo lugar en la sede de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en el barrio de Palermo. “No tengo nada contra los veganos, me molesta que me quieran obligar a que no coma carne. No me molestaría que me lo sugieran. El problema es que se meten en mi casa, me arrebatan el plato y me ponen una lechuga. Yo no agarro a un vegano y le meto un bife en la boca", expresó el conductor del programa Periodismo Para Todos en declaraciones a Radio Mitre.

El hecho ocurrió el domingo 28 de julio cuando unos cuarenta manifestantes ingresaron a la pista central del predio con pancartas para expresar su rechazo al acto que tenía lugar, como pudo verse en las imágenes difundidas en redes sociales y recogidas por el programa Buenos Días América que conduce Antonio Laje en América TV. Fue entonces cuando algunos de los concursantes que estaban a caballo arremetieron contra ellos con los mismos animales, mientras otros los empujaron para echarlos del predio.

“Más allá de que los gauchos estuvieron desmedidos, los veganos no estaban en la puerta o en la tribuna intentando hablar con la gente, estaban en el medio del espectáculos. Es autoritario por parte de los veganos querer imponer su posición, la sociedad no es así con ellos", justificó Lanata, y recalcó: “Nadie obliga a los veganos a comer carne, que los veganos no me obliguen a comer lechuga. No se planta conciencia obligando a nadie".

La reacción de los presentes fue grabada por varios asistentes del evento que difundieron los videos a través de redes y Whatsapp. "Fue muy violento", contó a PERFIL Micaela Virardi, una activista de 27 años que participó de la protesta. "A uno de los chicos lo tiraron al piso, le gritaron ‘¡Put* de mierd*, ahora vas a ver!’, y le metieron la cabeza en la arena. ¡Lo hicieron comer arena! Después lo amenazaron con una faca, diciéndole que se la iban a clavar. Para colmo la gente de la tribuna nos gritaba ‘¡Basuras salgan de ahí!’", detalló.

Veganos echados de La Rural: "La gente nos gritaba '¡Basuras salgan de ahí!'"

Tras el hecho, la SRA emitió un comunicado a través de las redes sociales en el que se distanció de la reacción de los participantes. “Un grupo de activistas irrumpió en la pista alterando el desarrollo del concurso que se venía realizando; algunos participantes, que se prepararon durante un año para competir, reaccionaron para desalojarlos. La Sociedad Rural Argentina rechaza cualquier accionar violento”, sostuvo. En respuesta a ese mensaje, Climate Save Argentina indicó: “El activismo fue pacífico. Nuestras generaciones ya no naturalizan como ‘cultura’ la violencia que se ejerce en otros animales. Tampoco son indiferentes a la crisis climática y ecológica, que se profundiza por las prácticas actuales del sector ganadero, que debe transformarse”.

AB/FeL