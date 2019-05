China frenó la compra de soja a Estados Unidos y se profundiza la guerra comercial

La Guerra Fría Comercial que mantienen Estados Unidos y China se cobró una nueva víctima esta semana: el poroto de soja. El país asiático suspendió la compra de la oleaginosa norteamericana, lo que representa un nuevo golpe a los agricultores. El valor de las exportaciones del país gobernado por Donald Trump cayó un 74%, de 3,1 mil millones en 2018 de aproximadamente 12,2 mil millones de dólares el año anterior, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Según el informe que publicó Bloomberg, la guerra comercial con China agrava la caída en los precios de los productos básicos y las pérdidas causadas por las inundaciones de primavera en el Medio Oeste. En total, los ingresos agrícolas de EEUU cayeron un 16% el año pasado a 63 mil millones de dólares, aproximadamente la mitad del nivel que tenía en 2013.

Las fuentes consultadas por la agencia estadounidense aseguraron que los compradores estatales de granos no recibieron más pedidos para continuar con las llamadas compras de “buena voluntad” y no esperan que se reactiven. Sin embargo, China no tendría pensado cancelar las compras anteriores de soja estadounidense.

No queda claro qué puede pasar con el precio de la soja tras la medida, ya que la cotización en el mercado de Chicago fue oscilante en los últimos meses en parte gracias a la mayor disponibilidad de stock norteamericana. Un recrudecimiento de las tensiones comerciales, no obstante, podría hacer caer la valuación.

Argentina se convirtió en un importante destino de la soja paraguaya

La noticia se conoce en medio de fuertes disputas comerciales entre ambos países y en momentos en que se demora la siembra en EEUU, debido a los fuertes tornados e inundaciones que afectan el medio oeste del país. Ante la crisis que genera en los agricultores, el presidente Donald Trump intensificó la ayuda con un total de 16 mil millones de pesos, según informó el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. China podría estar reemplazando la soja estadounidense con suministros brasileños.

"La ayuda federal está destinada a compensar algunas de las pérdidas para los agricultores, pero algunos dicen que les preocupa que China pueda quedarse con las compras de soja de otros países, incluso después de que termine la guerra comercial", informó ayer el diario Mississippi Today.

China comenzó a cortar su suministro de los llamados "minerales de tierras raras" a Estados Unidos, materiales cruciales en la cadena de suministro de tecnología, después de que Trump pusiera en una lista negra al gigante chino de telecomunicaciones Huawei. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos ahora busca reducir la dependencia del país en los materiales chinos de tierras raras.

DR/FF