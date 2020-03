Facebook pagará a sus empleados un bono de US$1.000 para gastos

Sarah Frier

Facebook Inc. pagará a sus 45.000 empleados US$1.000 adicionales para ayudarlos a administrar sus gastos durante el brote de Covid-19.

Su director ejecutivo, Mark Zuckerberg, anunció la decisión el martes en un memorando a los trabajadores. El bono fue informado anteriormente por The Information. El bono aplica para los empleados de tiempo completo de la red social, que a partir de ahora no pueden ingresar a la oficina por razones de salud y seguridad y, por lo tanto, no tendrán acceso a sus comidas, gimnasios y otros servicios habituales proporcionados por Facebook.

Los empleados por contrato no serán elegibles para el pago. Facebook, con sede en Menlo Park, California, dijo que si bien esos trabajadores también tienen prohibido ingresar a la oficina, la compañía continuará pagándoles lo que normalmente ganarían, incluso si no pueden hacer su trabajo desde casa.