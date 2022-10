Facebook recurre a sus usuarios para mejorar los algoritmos

La empresa matriz de Facebook, Meta Platforms Inc., pronto pedirá a algunos usuarios comentarios más directos sobre lo que les gusta ver en su feed, y lo que no, como parte de un esfuerzo más amplio para competir con TikTok y mostrar a las personas publicaciones de usuarios que no siguen.

Los usuarios pronto verán los botones “mostrar más” y “mostrar menos” en las publicaciones que aparecen en su feed, lo que les brindará una forma más directa de decirle a la empresa lo que les interesa.

Facebook usará esos comentarios para modificar temporalmente los tipos de contenido que la gente ve, ya que funciona para mejorar el “descubrimiento” en las aplicaciones de la empresa y mostrar a las personas nuevas publicaciones y videos de otras personas que aún no siguen.

Mark Zuckerberg: el giro hacia el metaverso lo pagó con su fortuna

Meta ya personaliza los feeds de los usuarios en Facebook e Instagram mediante el uso de una serie de señales, incluidos me gusta y seguidores, pero el impacto de los nuevos botones “mostrar más” y “mostrar menos” pretende ser directo y temporal.

El uso de los botones probablemente afectará el algoritmo durante 30 a 60 días y ayudará a determinar el tipo de cuentas que aparecerán en los feeds, dijo Tom Alison, jefe de la aplicación central de Facebook.

“Lo estamos viendo como una señal que se nos entrega que está un poco más limitada en el tiempo que” dar me gusta a una publicación, dijo Alison, y agregó que está destinado a decirle a Facebook “cómo se siente acerca del contenido en el momento”.

Meta, la firma de Zurkerberg, está obligada a reinventarse para evitar el ocaso

El director ejecutivo, Mark Zuckerberg, ha dicho que mejorar el “descubrimiento” es un enfoque clave para Meta. Se considera una fortaleza clave de TikTok, y Meta ha invertido mucho tiempo y recursos tratando de crear un producto de video de formato corto competitivo llamado Reels.

Las opciones “mostrar más” y “mostrar menos” solo aparecerán en algunas publicaciones, pero también funcionarán en los anuncios, dijo Alison. “No está diseñado” para anuncios, admitió, “pero puede aplicar estos controles a los anuncios”.

“Se trata de brindar una experiencia relevante”, agregó.