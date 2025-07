Un gobierno semántico

La aparición de cada nuevo medio de comunicación generó oportunidades a nuevas formas políticas. En su libro La lengua del Tercer Reich el filólogo alemán Victor Klemperer reflexiona en profundidad sobre el lenguaje totalitario de esa época. Cita a otro contemporáneo suyo de aquellos años, el filósofo alemán Franz Rosenzweig decir “el lenguaje es más que sangre” y profundiza sobre los modos lingüísticos que acompañaron a ese proceso político, la LTI Lingua Terii Imperii, lengua del Tercer Reich bastante básica y poderosa por lo pobre. Con precisión filóloga se refiere a la previa popularización del prefijo de privación “ent” en alemán, “des” en español, que en una arbitraria adecuación a esta época, podría describirse como deskirchnerización y deshacer todo orden preexistente que por el hecho de ser previo es constitutivamente malo. Traduttore, traditore (traductor, traidor) es un dicho latino que refleja como siempre imposible una traducción perfecta y vale no solo para el lenguaje sino para cualquier trasposición de épocas.

Por eso es tan precario comparar lo que representó la radio como sistema de comunicación transformada en herramienta para el surgimiento y consolidación de Hitler en Alemania (el partido nazi regalaba aparatos de radio) o la televisión en los años 60 en Estados Unidos haciendo que gane el presidente más estético –Kennedy– y no ya el de voz más inflamada como el propio Hitler y Mussolini en los años de radio, con el surgimiento de las redes sociales y ahora el streaming como aparato comunicacional, que propulsa y sostiene a Javier Milei y la narrativa de La Libertad Avanza.

El viernes llegamos al paroxismo con el lanzamiento del streaming de Manuel Adorni llamado Fake 7,8 donde el vocero presidencial sostuvo que todos los medios de comunicación se convertirán en streamings, o sea des-aparecerán los medios tradicionales. Vale recordar que tanto Milei como Trump surgieron de la televisión abierta.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A lo largo de los años se han demostrado errados pronósticos como el fin de la radio, de la televisión abierta, de los diarios, (alguien muy inteligente como Bill Gates lo pronosticó para el año 2000 en los 90 cuando era muy joven), y ahora, otros, el fin de los sitios web a partir de la adopción de la inteligencia artificial, sustituyendo a los buscadores como Google que derivan la gran mayoría del actual tráfico (audiencia) de los sitios web de quienes usan celulares, principalmente dispositivos Android (no iPhone) que en países como Argentina son el 80% del total de las personas, a quienes les aparece en la pantalla primero Google Discover con la selección de noticias de sitios que el algoritmo posiciona.

El pronóstico del vocero presidencial sobre que todos los medios terminarán siendo (solo) streamings se puede basar en parte al deseo y en parte al desconocimiento del sistema de medios. Entre los diez streamings en términos de audiencia en YouTube hay cinco puros streaming y cinco medios tradicionales: dos canales de noticias, un canal de televisión abierta, un programa de televisión abierta y una radio. Pero la audiencia de los primeros diez sumados dieron el mes anterior 271 mil espectadores en vivo, equivalente a 0,1 de rating de la televisión o la radio a nivel nacional en promedio para cada canal de streaming, cien veces menos que el mayor canal de televisión abierta.

Lo mismo sucede si se lo extrapola a Hispanoamérica, de los diez medios con mayor audiencia en YouTube solamente dos fueron streamings: Farid Dieck y Luisito Comunica, cuarto y octavo respectivamente y ambos de México, mientras que los otros siete son de televisión (seis, uno argentino y otro colombiano) más uno de prensa, también de México.

Esto no quita que los streamings resulten un saludable enriquecimiento al universo de medios tanto para que YouTube sea la plataforma principal (con ejemplos exitosos de canales nativos digitales como Olga y Luzu), la de un comunicador con su propio medio, como un complemento adicional de los medios tradicionales.

Tomemos el informe “Streaming de Medios de América Latina” tomado de Socialblade (2025) YouTube statistics (www.socialblade.com) su relator Guillermo Nanni sostuvo: “Los medios tradicionales volvieron a superar con claridad a los nativos digitales en vistas promedio mensuales en YouTube: los tradicionales promediaron más de 13 millones de vistas, frente a los poco más de 4,6 millones obtenidos por los nativos. Esta diferencia no solo expresa una cuestión de escala, sino también de modelo de producción, frecuencia editorial y posicionamiento institucional”.

Paralelamente entre los medios nativos digitales “muchos de estos canales mostraron un crecimiento sostenido o consolidaron sus comunidades. Pero su rendimiento en vistas sigue siendo inferior, en gran parte porque parten de estructuras más pequeñas, ciclos recientes y un enfoque de nicho”.

Compilamos cinco gráficos del informe “Streaming de Medios de América Latina”: el mencionado de los diez mayores medios de YouTube en Hispanoamérica, el promedio de audiencia por tipo de medios en un caso, y en Argentina el otro, y la comparación de audiencia total entre medios nativos digitales y tradicionales en Hispanoamérica en un caso, y en Argentina en el otro:

De ser correcto el pronóstico del vocero presidencial y ahora streamer nos desembocaría en una distopía donde quedaría solo un dueño de distribuir todos los contenidos: YouTube, con los riesgos de que mañana su neutralidad pudiese ser modificada. Dependencia de los medios en YouTube que ya existe en términos comerciales y de audiencia.

Pero más allá de la correcta información sobre el peso de los medios tradicionales y los nativos digitales, lo relevante que se hace explícito a partir del nuevo canal de streaming Fake 7,8 es la confusión en el Gobierno sobre cuál es verdaderamente la herramienta que los hizo triunfar y les permitiría resistir los embates del paso del tiempo. Hitler no fue la radio, Kennedy no fue la televisión y Trump y Milei no son las redes sociales y el streaming. Sino los errores que cometieron sus oponentes creando condiciones de posibilidad para su surgimiento y la instalación de una narrativa nueva.

Si LLA confundiera la semántica con la política y/o ésta solo con la economía, además de autosubestimarse estaría en problemas mayores a los que enfrenta. Cristina Kirchner logró ser reelecta en 2011 no por el programa 6, 7, 8 sino por haberle generado mejoras en su calidad de vida a más de la mitad de la población y Milei fue electo en 2023 con la misma promesa que si no se consuma por más streamings Fake 7,8 (según Adorni pedido por Milei); Carajo o el que fuera, irá perdiendo el voto de la mayoría que lo votó.

Durante la campaña Milei comparó los hermanos Aarón y Moisés, el primero comunicador y el segundo estadista, con él y su hermana en ese orden. Más allá del orden, confundir un gobierno con lo que se comunica, o una campaña con su comunicación es reducir un producto a su publicidad. Como al Presidente le gustan los ejemplos del mundo privado, si un producto no le da soluciones –le sirve– a los consumidores, quienes lo fabrican, quiebran.