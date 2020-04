Facebook puso advertencias en 40M de publicaciones de Covid-19

Sarah Frier

En marzo, Facebook Inc. puso advertencias a 40 millones de publicaciones con información errónea sobre el coronavirus en su red social principal, como parte de un esfuerzo por detener la propagación de malos consejos y artículos engañosos.

Facebook eliminó completamente cientos de miles de publicaciones que consideró dañinas, según una publicación de blog el jueves por el vicepresidente de integridad de la compañía, Guy Rosen. En las próximas semanas, a los usuarios que les gustaron, comentaron o reaccionaron a publicaciones engañosas que luego fueron eliminadas, se les mostrarán mensajes en sus canales de noticias que se vinculan con información objetiva sobre Covid-19, dijo la compañía.

En marzo, el director ejecutivo, Mark Zuckerberg, dijo que sería una prioridad detener la propagación de afirmaciones peligrosas, como una que decía que beber lejía podría curar el coronavirus, incluso cuando miles de moderadores de contenido de la compañía no han podido hacer su trabajo desde sus casas. Mientras tanto, los empleados de tiempo completo han estado ayudando con la tarea. Facebook agregó las etiquetas de advertencia en las publicaciones después de que revisores externos verificaron 4.000 noticias. Desde marzo, la compañía se ha asociado con ocho nuevos revisores de hechos, incluidos Reuters en el Reino Unido y MyGoPen en Taiwán.

Facebook ha sido criticado anteriormente por no publicar datos detallados sobre sus operaciones de verificación de hechos. Las estadísticas representan una visión excepcional del trabajo, no obstante, no está claro cuál es el impacto total que tiene la compañía. Los usuarios publican 100.000 millones de entradas con contenido al día en todas sus plataformas, que incluyen Instagram y WhatsApp. Solo la red social insignia tiene 2.500 millones de usuarios mensuales.

Aún así, cuando Facebook encuentra información errónea, sus esfuerzos tienen un impacto, escribió Rosen en la publicación. Cuando las personas vieron las etiquetas de advertencia de la compañía, el 95% de las veces optaron por no ver ningún artículo o publicar un vídeo.