Facebook lanzará una página informativa para combatir fake news del coronavirus

Sarah Frier y Kurt Wagner

Facebook Inc. ubicará una página informativa sobre el Covid-19 en la parte superior de las notificaciones de los usuarios, diseminando material verificado de fuentes confiables, incluida la Organización Mundial de la Salud, para contrarrestar la propagación de información falsa sobre la pandemia.

El centro de datos, que se cargará dentro de las 24 horas, incluirá contenido de académicos y celebridades, amplificando consejos y mejores prácticas de la OMS y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. en temas como distanciamiento social y lavado de manos, comentó el director ejecutivo, Mark Zuckerberg, el miércoles en una llamada con periodistas.

Facebook está evidenciando un aumento constante de la actividad de los usuarios, más que incluso el apogeo de la medianoche para el Año Nuevo, uno de los momentos más populares para compartir, a medida que las personas inician sesión para comprender lo que está sucediendo con el virus y tratar de mantenerse en contacto con amigos y familiares, especialmente mientras trabajan desde casa. Eso significa que muchas personas confían en Facebook como fuente principal de noticias.

El trabajo de la compañía se complica por el hecho de que sus empleados también trabajan desde casa. Eso significa que los moderadores de contenido habituales, que tienden a ser contratistas, no tendrán acceso a los sistemas que necesitan para su trabajo.

Facebook está reasignando algunos trabajos de moderación de contenido a empleados de tiempo completo, centrándose especialmente en eliminar elementos que podrían perjudicar. Centrarán la mayor atención en eliminar contenidos de suicidio y autolesiones, así como en material que ofrece soluciones peligrosas contra el coronavirus, como la ingesta de blanqueador. Eso significaría que los empleados no pueden abordar información errónea menos dañina, como mentiras relacionadas con candidatos políticos.

El director ejecutivo dijo que anticipa que el brote, y las estrategias de contención implementadas para detener la propagación del virus, serán "un gran choque económico". Zuckerberg dijo que las agencias gubernamentales no han pedido a la compañía que proporcione información de los usuarios para rastrear la propagación del virus. "No creo que tenga sentido compartir los datos de las personas si las personas no optaron por hacerlo", dijo.

Preguntaron a Zuckerberg por qué Facebook puede combatir las noticias falsas de manera tan agresiva en torno a Covid-19, pero menos en torno a la desinformación política. Los datos de la industria de la salud son más tipo "blanco y negro", y hay autoridades claras que pueden dictar lo que está bien y lo que está mal, como la OMS y los CDC, dijo.

"[Eso] hace que esta sea una dinámica muy diferente a tratar de arbitrar el discurso político", agregó Zuckerberg.