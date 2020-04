Están en escasez los fármacos antimaláricos en los Estados Unidos

Anna Edney

Los medicamentos para la malaria y ciertas enfermedades autoinmneus que el presidente Donald Trump señaló como posibles tratamientos para el Covid-19 se han agregado al sitio web de escasez de suministros de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, de sus siglas en inglés).

Algunos pacientes que tomaban los medicamentos para el tratamiento de la artritis reumatoide, el lupus y otros trastornos antes de la pandemia del coronavirus ahora no pueden conseguir los fármacos recetados. La demanda aumentó después de que los médicos en otros países dijeran que habían visto señales de que los medicamentos podrían ser eficaces para tratar el Covid-19, la enfermedad respiratoria causada por el nuevo coronavirus.

No hay estudios definitivos que demuestren que la hidroxicloroquina y el fármaco del que deriva, la cloroquina, que es más tóxica, sean tratamientos efectivos para el Covid-19.

Coronavirus: ya hay 800.000 casos en el mundo y podrían llegar al millón esta semana

Algunas de las nueve compañías en la lista de la FDA que producen hidroxicloroquina, entre ellas el gigante de medicamentos genéricos Teva Pharmaceutical Industries Ltd., dijo que hay un suministro limitado, que está sujeto a una adjudicación. Otros dijeron que el medicamento está disponible, y en especial para los clientes existentes. Envíos cada vez mayores de cloroquina están previstos para los próximos ocho meses, según Natco Pharma Ltd., cuya cloroquina es distribuida por Rising Pharmaceuticals Inc.

“La agencia está trabajando con los fabricantes para evaluar sus suministros y está estudiando activamente la demanda del mercado de pacientes dependientes de hidroxicloroquina y cloroquina para el tratamiento de la malaria, el lupus y la artritis reumatoide”, dijo la FDA en un comunicado el martes por la noche. “Todos los fabricantes están aumentando la producción”.

Sandoz, de Novartis AG, ha donado 30 millones de dosis de hidroxicloroquina y Bayer AG donó 1 millón de dosis de cloroquina a la reserva nacional que podrían usarse para pacientes con Covid-19 a fin de ayudar a aliviar las preocupaciones sobre el suministro.