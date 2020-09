El Gobierno sigue en la búsqueda de dólares

Ignacio Olivera Doll

El ministerio de Economía está considerando el recorte temporal de algunos impuestos a las exportaciones para aumentar las entradas de dólares a medida que sus reservas extranjeras caen a un mínimo de tres años, según personas con conocimiento del asunto. Hoy, el presidente argentino, Alberto Fernández, dialogará con su par chino, Xi Jinping.

El Banco Central de Argentina tiene un swap chino que integra sus reservas brutas y que se aproxima a los USD 18.700 millones.

En otro orden de cosas, esta tarde el Indec revelará la balanza de pagos del segundo trimestre de 2020.

En lo internacional, futuros S&P apuntan a apertura negativa y bolsas europeas caen a medida que los inversionistas evalúan una propuesta de estímulo fiscal reducido en Estados Unidos frente al creciente número de víctimas de la pandemia.

Vaca Muerta, entre dudas, pandemia, caída del barril, tarifas congeladas y cambios políticos

El rendimiento de bonos del Tesoro a 10 años opera estable, y el índice Bloomberg Dollar cae e índice MSCI de divisas mercados emergentes se fortalece. Por su parte, la libra esterlina opera al alza ante especulación de que conversaciones comerciales favorables por el brexit podrían ayudar a Gran Bretaña a protegerse de un quiebre complejo con la UE.

ARS -0,3% a 76,06/USD en jornada previa; lea un análisis aquí: {NI INARG}

Contado con liqui +1,1% a 145,37/USD en jornada previa

Reservas -USD98m a USD41,9mm

Tasa Leliq a 7 días estable a 38%

Todos los eventos en hora local

En el plano internacional, los demócratas en la cámara baja de EE.UU. anunciaron un nuevo paquete de estímulo de US$2,2 billones el cual será negociado con el secretario del Tesoro Steven Mnuchin

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha dicho que apoyará un plan de US$1,5 billones.

Además, Trump y el candidato demócrata, Joe Biden, se verán las caras esta noche en el primero de tres debates preelectorales programados

No está previsto que el encuentro de 90 minutos, que comienza a las 9:00 p.m., hora del este, incluya una discusión sobre la posición fiscal de Trump, aunque es casi seguro que Biden intentará anotar algunos puntos con los recientes informes de The New York Time

El moderador de esta noche, Chris Wallace, de Fox News, ha elegido la economía, la Corte Suprema, el covid-19, el tema racial y la integridad de las elecciones como los temas de discusión

Estados Unidos: Donald Trump y Joe Biden se preparan para el debate en medio de la crisis

Por su parte, el presidente de Brasil Jair Bolsonaro revivió los planes para lanzar su programa social insignia con controvertidas fuentes de financiamiento, apenas 10 días después de abandonar propuestas para reducir el gasto social en otras áreas para financiar una iniciativa similar

Los mercados brasileños se desplomaron después de que el Gobierno sugiriera que el dinero para el programa, rebautizado como Ingreso Ciudadano, provendría de limitar los pagos exigidos por decisiones judiciales y redirigir los recursos de un fondo educativo conocido como Fundeb

Encontrar formas de financiar su programa social se ha convertido en un dolor de cabeza para Bolsonaro, que se ve limitado por un tope de gasto constitucional que limita el crecimiento del gasto público

En otro orden de cosas, China redujo el ritmo de compras de productos estadounidenses en agosto, avanzando con lentitud en el cumplimiento de los objetivos del acuerdo comercial con la mayor economía del mundo.

El valor de los productos estadounidenses comprados por China disminuyó con respecto al mes anterior, debido a una desaceleración en los productos energéticos, según cálculos de Bloomberg basados ​​en datos de la Administración de Aduanas

A finales de agosto, China había comprado alrededor del 32,8 por ciento del objetivo para todo el año de más de US$170.000 millones, lo que significa que debe comprar bienes por alrededor de US$115.000 millones en los cuatro meses restantes del año para cumplir con el acuerdo firmado en enero

ÍNDICES:A las 9:00am, este fue el desempeño de los principales índices:

BRL +0,4% vs USD a 5,6624

EUR +0,3% vs USD a 1,1704

Futuros crudo WTI -0,7% a $40,31

S&P 500 Futuros estable

Futuros Ibovespa -2,7%

Futuros soja -0,4% a $364,74/ton

CIERRE ANTERIOR:

BONO/FX

Futuros ROFEX 3-meses estable a 81,86/USD el 28 sep.

Futuros NY 3-meses -0,2% a 91,91/USD el 28 sep.

USD/ARS -0,3% a 76,06/USD el 28 sep.

TASAS/BCRA

Tasa de referencia Leliq a 7 días al 38% el 28 sep.

Reservas -USD98m a USD41,9mm el 28 sep.

©2020 Bloomberg L.P.