Google lanzará la plataforma de juegos "Stadia" en noviembre

Gerrit De Vynck

Google está a la vanguardia en el incipiente negocio de los juegos por streaming a través de Internet, anunciando precios y una serie de nuevos títulos para su servicio Stadia antes que sus competidores. Stadia, anunciado por la unidad de Alphabet Inc. en marzo, será lanzado en noviembre con títulos de los principales desarrolladores de juegos, incluidos Ubisoft Entertainment SA y Bungie Inc. El acceso a la biblioteca de juegos de Stadia costará US$9,99 al mes, mientras que una versión gratuita permitirá comprar juegos directamente y jugarlos a través del sistema.

El punto de precio establece un estándar por el que se juzgarán futuros servicios por streaming. Microsoft Corp. y Sony Inc. se han unido para construir su propio sistema, pero no han dicho cuánto costará. Tampoco lo hizo Apple, que anunció su servicio de streaming Arcade en marzo. Microsoft, el principal rival de Google, no ha dicho cuándo se lanzará su servicio, pero las pruebas públicas comenzarán este año.

Los desarrollos tecnológicos que permiten el acceso a juegos de alta calidad a través de Internet sin comprar una consola o computadora costosa están cambiando los juegos, dándole a los gigantes tecnológicos un nuevo punto de entrada a la industria de US$180.000 millones. Google, Microsoft y Apple están comenzando a delinear un futuro donde las suscripciones mensuales similares a Netflix comiencen a ser la norma, en lugar del modelo habitual de compra de juegos individualmente por hasta US$80.

Con títulos como Destiny 2 y Ghost Recon, Google espera que los jugadores hardcore –los que gastan docenas de horas y cientos de dólares en juegos–, se sientan atraídos a registrarse en Stadia. La compañía está ofreciendo una "edición para fundadores" de US$130, que viene con un control único para cualquier persona que preordene el servicio.

Puede ser difícil de vender. "Consideramos que es poco probable que los jugadores hardcore, que tienen una fuerte preferencia por poseer contenido y almacenarlo localmente, adopten el streaming hasta que el servicio sea mucho más maduro y probado", escribió Matthew Kanterman, analista de Bloomberg Intelligence, en una nota.

Otro obstáculo podría ser que las personas que ya poseen algunos de los títulos en Stadia tendrán que comprarlos nuevamente a través de Google para jugarlos en el servicio. También está disponible solo a través de Chrome o en dispositivos de Google, lo que significa que los propietarios de iPhone no podrán jugar en Stadia desde sus teléfonos. El equipo está trabajando para llevarlo a más teléfonos eventualmente, dijo un portavoz.

La mayor ventaja de Google es su red global de centros de datos y cables de Internet increíblemente rápidos. Permiten a la empresa ejecutar juegos en la nube y transmitirlos a las computadoras, los televisores y los teléfonos. Solo Amazon, Microsoft y la china Alibaba Group Holding Ltd. tienen sistemas comparables.

Pero eso solo funciona si los jugadores tienen buenas conexiones a Internet. Phil Harrison, un veterano de la industria que ahora dirige la división de juegos de Google, asegura que la compañía desarrolló tecnología para hacer que el streaming funcione incluso con conexiones regulares. El modo multijugador, que requiere aún más ancho de banda, será tan rápido como para un solo jugador, dijo un portavoz.

"Sorprenderemos a las personas con lo bajos que son los requisitos de ancho de banda", afirma Harrison. Los jugadores hardcore en general ya tienen conexiones fuertes, y esas son las personas por las que Google va primero, dice. "Queremos llegar a la mayor cantidad de personas posible, pero no es posible llegar a todos al mismo tiempo, así que comenzamos con los jugadores más entusiastas".