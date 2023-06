Un grupo qatarí confía en que podrá quedarse con el Manchester United

El grupo qatarí encabezado por el jeque Jassim Bin Hamad JJ Al Thani está cada vez más seguro de haber ganado la puja por el Manchester United Plc, después de frustrar una oferta rival del multimillonario británico Jim Ratcliffe, a medida que la venta del club de fútbol se prolonga hasta los cruciales meses de verano.

La transacción se ha visto acosada por retrasos, con ofertas que no cumplían las expectativas de la familia Glazer, divisiones entre los propietarios sobre si vender o no y temores de litigios por parte de los accionistas minoritarios, dijeron personas con conocimiento del asunto.

Las personas dentro del círculo interno de la candidatura qatarí ahora han comenzado a comunicar su confianza en la victoria y creen que es solo cuestión de tiempo antes de que se haga un anuncio oficial, según las personas.

Pero con el proceso de venta oficial dirigiéndose a su octavo mes, los Glazer podrían tomar una decisión de última hora para quedarse con el club de la Premier League inglesa, aceptando fondos de un inversionista externo para renovar el deteriorado estadio y las instalaciones de entrenamiento del club, dijo una de las personas, que pidieron no ser identificados por tratarse de información confidencial.

Los portavoces del grupo qatarí y del Manchester United declinaron hacer comentarios. Un representante de Raine Group, el banco con sede en Nueva York que asesora a los propietarios del Manchester United, no respondió a una solicitud de comentarios.

La venta del Manchester United ha enfrentado a grandes alianzas de ricos y Wall Street en una batalla por poseer uno de los activos deportivos más conocidos del mundo. Ratcliffe consiguió financiación de bancos como Goldman Sachs Group Inc., mientras que JPMorgan Chase & Co., Rothschild & Co. y Bank of America Corp se encuentran entre otros bancos que asesoran u ofrecen capital para una operación.

Elliott Management, del multimillonario Paul Singer, también ha propuesto ayudar a financiar ofertas por el club, compitiendo con inversionistas rivales, incluidos Carlyle Group Inc., Sixth Street Partners y Ares Management Corp.

Si bien casi todos los postores han sido considerados como líderes en algún momento de la carrera, Ratcliffe ha sido visto como favorito durante gran parte del tiempo. Sus planes incluyen mantener a Joel y Avram Glazer como accionistas minoritarios, dijeron las personas.

La relación de la familia Glazer con el Manchester United

A pesar de las recurrentes protestas contra los Glazer —que rara vez visitan el club-—, Joel y Avram siguen siendo acérrimos seguidores del equipo que su padre, el difunto Malcolm Glazer, adquirió en una compra apalancada en 2005 y posteriormente cargó con enormes deudas. Joel ha participado en decisiones recientes sobre el precio de las entradas y asuntos comerciales, lo que aumenta las especulaciones sobre la posibilidad de que los hermanos lleguen a un acuerdo con Ratcliffe u otro inversor minoritario.

Un acuerdo de este tipo permitiría a Joel y Avram seguir siendo propietarios, mientras que sus cuatro hermanos podrían vender sus participaciones. Los Glazer barajaron esta opción hace casi 12 meses, cuando Bloomberg News informó de que la familia estadounidense podría vender una participación minoritaria en el equipo de la Premier League.

Sin embargo, la estructura del acuerdo de Ratcliffe ha provocado la oposición de los actuales accionistas minoritarios del Manchester United, que no serían comprados, dijeron las personas. Alrededor del 69% del club es propiedad de los Glazer, y el resto está repartido entre múltiples accionistas que poseen acciones cotizadas en Nueva York. Estas acciones públicas tienen una fracción de los derechos de voto de las que poseen los Glazer.

LM