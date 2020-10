Huawei lanza último smartphone ad portas de prohibición de EEUU

Bloomberg News

Huawei Technologies Co. presentó la serie de teléfonos inteligentes Mate 40 el jueves, potencialmente su último lanzamiento importante impulsado por sus chips Kirin de diseño propio.

La empresa de tecnología más grande de China por ventas ha estado acumulando chips para sacar su dispositivo insignia a tiempo para competir con el iPhone 12 de Apple Inc. durante las vacaciones. Huawei tendrá que revisar su línea de teléfonos inteligentes dado que las sanciones de la Administración Trump, que entraron en vigencia en septiembre, redujeron su capacidad de diseño y fabricación de chips internos avanzados al aislar a Huawei de empresas como Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Ya se le impidió al grupo de dispositivos de consumo de la empresa, liderado por Richard Yu, enviar teléfonos con la experiencia completa de Android aumentada por Google. Pero eso no impidió que superara a Samsung Electronics Co. y se convirtiera en el smartphone más vendido del verano, en gran parte gracias a las crecientes ventas nacionales. Sin un contratista que produzca sus propios chips o la capacidad de comprar procesadores de un proveedor como Qualcomm Inc., los pronósticos para el futuro de la división son menos optimistas.

“Estamos sufriendo por la prohibición de Estados Unidos. Esta prohibición es injusta”, dijo Yu durante una presentación transmitida en vivo, diciendo que las sanciones comerciales dificultan enormemente las cosas. Aunque abrió el evento diciendo que “en Huawei, seguimos atreviéndonos a soñar juntos con un futuro brillante”.

El Mate 40 de 6,5 pulgadas y el Mate 40 Pro de 6,76 pulgadas cuentan con el procesador Kirin 9000 de 5nm, segundo después del chip A14 de Apple en ofrecer ese nodo de fabricación avanzada en dispositivos de consumo.

Aunque se le impidió hacer negocios con socios tecnológicos y proveedores, Huawei todavía promociona la marca compartida Leica en su hardware de imágenes y una vez más ofrece una edición Porsche Design de su nuevo smartphone insignia. La compañía también anunció un nuevo par de auriculares y nuevos altavoces domésticos en colaboración con la marca de audio francesa Devialet SA.

Huawei es líder en China, donde el ecosistema de software móvil se desarrolla con aplicaciones y tiendas específicas de proveedores junto con la aplicación WeChat de Tencent Holdings Ltd. como mini sistema operativo. El Mate 40 de Huawei responde a los nuevos iPhones habilitados para 5G de Apple y extiende el período de tiempo antes de que tenga que repensar por completo su estrategia de dispositivos de consumo.

El Mate 40 estará a la venta por 899 euros (US$1.064), el Mate 40 Pro costará 1.199 euros y un Mate 40 Pro Plus con más actualizaciones costará 1.399 euros, aunque Huawei no especificó una fecha de lanzamiento.