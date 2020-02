Un informe en EEUU no ve vínculo entre los teléfonos celulares y el cáncer

Scott Moritz y Michelle Cortez

Después de revisar 11 años de estudios científicos publicados, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos sigue convencida de que no existe un riesgo obvio para la salud derivado de la exposición a las ondas de radio de los teléfonos móviles, según un nuevo informe.

“Los datos epidemiológicos y de incidencia de cáncer disponibles continúan respaldando la determinación de la agencia de que no hay efectos adversos cuantificables para la salud en humanos provocados por la exposición en los límites actuales de exposición a los teléfonos celulares, o por debajo de ellos”, según el informe.

El hallazgo coincide con la expansión global de las redes de última generación, o redes 5G, que ha vuelto a despertar los temores de décadas de que la radiación de la radiofrecuencia representa una amenaza para la salud. El informe, una actualización de un hallazgo similar en 2018, afirma que no hay evidencia concluyente, “no hay un patrón constante” que respalde las preocupaciones sobre tumores o cáncer.

El informe no llega a una conclusión del 100%. De hecho, la FDA continúa instando a los investigadores a realizar estudios en vivo en animales y humanos, así como a modificar parte del enfoque que centraba el estudio en la población general para enfocarse más en subconjuntos de personas que pueden estar predispuestas al riesgo de un tumor.

Un estudio, publicado en 2018 por el Programa Nacional de Toxicología de EE.UU., mostró que ratas expuestas a niveles muy altos de radiación electromagnética desarrollaron tumores. Pero el informe de la FDA encontró fallas en esa investigación, y dijo que esos hallazgos no eran concluyentes ni se aplicaban a los humanos.

Los temores a la radiación de los teléfonos móviles han generado repercusiones negativas contra la expansión de las redes en lugares como Wohlen, Suiza, donde la localidad prohibió nuevas antenas inalámbricas. Las tensiones han aumentado debido a que las redes 5G propuestas requieren más estaciones base que las redes 4G y estas estaciones deben estar más cerca de los usuarios, por ejemplo, en los postes de luz y los costados de edificios.

Importantes operadores estadounidenses, como Verizon Communications Inc., AT&T Inc., T-Mobile US Inc. y Sprint Corp., actualmente están construyendo y activando sus redes 5G.

La oposición local en partes de EE.UU., como Mill Valley, California, continúa, y se ha enfrentado a las iniciativas federales para agilizar la construcción de las redes 5G. Ajit Pai, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. ha hecho de la red 5G una prioridad nacional, y ha dicho que es ilegal que los gobiernos locales bloqueen la nueva infraestructura inalámbrica.