La alianza con Renault no va a desaparecer, dice Nissan

Reed Stevenson

Nissan Motor Co. dijo que no está considerando de ninguna manera la disolución de su alianza con Renault SA, sacudida aún más por la dramática fuga del ex presidente Carlos Ghosn de un juicio en Japón.

“La alianza es la fuente de la competitividad de Nissan”, dijo la compañía con sede en Yokohama en un comunicado el martes, refutando las informaciones de que sus ejecutivos han considerado la posibilidad de poner fin a la alianza mundial en fabricación de automóviles. “A través de la alianza, para lograr un crecimiento sostenible y rentable, Nissan quiere continuar generando resultados positivos para todas las compañías miembros”.

El futuro de la alianza, creada hace veinte años cuando Renault asumió una participación en una Nissan casi en bancarrota y a la cual se sumó Mitsubishi Motors Corp. en 2016, fue cuestionado el año pasado tras el arresto de Ghosn. El ejecutivo de la industria automotriz, que fue detenido en noviembre de 2018 y huyó a finales de diciembre para escapar a un juicio en Japón por cargos de delitos financieros, desempeñó un papel fundamental para mantener la alianza unida.

En una conferencia de prensa la semana pasada, la primera desde el dramático escape de Ghosn al Líbano, el ex responsable ejecutivo de Nissan y Renault criticó el rendimiento reciente de los fabricantes de automóviles. Ciertamente, los dos fabricantes de automóviles han tenido problemas financieros (sus acciones fueron las dos de peor rendimiento entre los principales fabricantes de automóviles el año pasado) y se han estado distanciando en un momento en que los costos de la electrificación y la conducción autónoma están presionando a los fabricantes de automóviles actuales a asociarse o consolidarse.

No queda claro lo factible que sería una separación dado que Renault posee el 43% de las acciones de Nissan y es el mayor accionista, mientras que Nissan posee el 15% de su socio francés.

No obstante, Nissan ha estado explorando las ventajas y los inconvenientes de mantener la alianza, particularmente en lo que respecta a compartir ingeniería y tecnología, de acuerdo con una persona, que pidió que no se revelara su identidad ya que se trata de un asunto confidencial. Esos estudios son anteriores a la fuga de Ghosn de Japón y eran preliminares, por lo que no se ha tomado una decisión, dijo la persona.

La discusión sobre el futuro de la alianza pone de relieve la fragilidad del estado de la relación entre los gigantes automotrices japonés y francés después del arresto y posterior escape de Ghosn, quien equilibró la mayor alianza automotriz del mundo durante años.

La junta que gobierna la asociación acordó en noviembre trabajar para “mejorar y acelerar significativamente la eficiencia operativa de la alianza en beneficio de las empresas miembros, incluidos los planes de acción para maximizar la contribución de la alianza a los planes estratégicos y ganancias operativas de cada compañía”, dijo Nissan en la declaración del martes.