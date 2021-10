Lanzamiento de bitcóin desata ola de especulación en El Salvador

El bitcóin ha desatado una ola de especulaciones en El Salvador desde que fue adoptado como moneda de curso legal en septiembre pasado. Muchos eslabones de la cadena económica comercian diariamente con la criptodivisa en sus teléfonos, comprando las caídas y vendiendo las alzas con una aplicación del Gobierno que viene precargada con US$30 en bitcóin.

La nueva billetera digital del Gobierno, llamada Chivo, fue diseñada para facilitar las transacciones de bitcóin, pero la facilidad con la que los usuarios pueden recargar sus saldos y cambiar instantáneamente entre dólares y pequeñas cantidades fraccionarias de la criptomoneda la convierte en una herramienta perfecta para la especulación.

En la capital, San Salvador, muchas grandes cadenas como Starbucks, McDonald’s y supermercados aceptan la moneda digital para comprar, y algunos negocios más pequeños también la reciben. En el centro de la ciudad, el propietario de una tienda de electrónica, Santos Enrique Hernández, dice que ve hasta diez clientes al día pagando en bitcóin los auriculares, cargadores y fundas de teléfono que vende.

Chivo, que quiere decir “cool” en lenguaje coloquial, puede ser más rápido que el efectivo o las tarjetas de crédito, dijo. También le permite especular con las variaciones de precios, comprando bitcóin cuando el precio baja y luego convirtiéndolo en dólares si vuelve a subir. Dice que ganó US$12 en dos días especulando con esas fluctuaciones.

El plan de El Salvador, obra del presidente Nayib Bukele, de 40 años, es la mayor prueba para el bitcóin en sus 12 años de historia. Una implementación exitosa que produzca beneficios tangibles para la empobrecida economía centroamericana y tenga una amplia aceptación por parte de los salvadoreños a medida que el bitcóin circula junto al dólar estadounidense podría convencer a otros países de que también le den una oportunidad a las criptomonedas.

El Salvador adoptó la criptomoneda como moneda de curso legal el 7 de septiembre y más de dos millones de personas ya son usuarios de Chivo entre los 6,5 millones de habitantes, según Bukele. Los US$30 de bitcóin gratuitos equivalen a cerca del 8% del salario mínimo mensual. Muchos solo gastan y especulan con la moneda proporcionada gratuitamente por el Gobierno, pero algunos recargan con sus propios ahorros.

Muchos salvadoreños convirten sus bitcoines gratuitos en dólares a través de uno de los cajeros automáticos de Chivo instalados en todo el país. Para promover la adopción, los US$30 en bitcóin gratuitos vienen con la condición de que se utilicen en una transacción antes de que se puedan convertir en efectivo. Como solución, los salvadoreños envían los bitcoines a un pariente, quien luego los devuelve, levantando así el bloqueo.

Con más de dos millones de salvadoreños viviendo en los Estados Unidos, las remesas representan más del 20% del producto interno bruto de la nación. Bukele citó la reducción en las comisiones de envío de remesas como uno de los principales beneficios del bitcóin.

Miedo por la privacidad de los activistas digitales y riesgo político en El Salvador

No todo el mundo comparte su entusiasmo. El arquitecto Carlos Hernández y el activista digital Roberto Dubon se negaron a descargar la aplicación porque no quieren que el Gobierno tenga acceso a sus datos.“El espíritu del bitcóin cuando se diseñó era no dejar que los Gobiernos intervinieran, entonces, ¿por qué el Gobierno de El Salvador lo está usando?”, comentó Dubon. “Es como entregar tu teléfono a la agencia estatal de inteligencia”.

El experimento del bitcóin es un gran riesgo para Bukele, dijo Valeria Vásquez, analista para Centroamérica de la consultora de riesgos Control Risks. Si los salvadoreños comienzan a perder dinero en sus billeteras de criptomonedas, podría costarle el apoyo popular, señaló. El precio del bitcóin ha caído alrededor de un 7% desde que Bukele anunció la primera compra de un lote de 200 monedas el 6 de septiembre. Bukele quiere cambiar la Constitución para permitir la reelección y necesita mantener sus altos índices de aprobación para que esto suceda, dijo Vásquez.

