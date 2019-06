Las medidas de Trump podrían restar US$30.000 millones a las ventas de Huawei

Bloomberg News

El fundador de Huawei Technologies Co., Ren Zhengfei, anticipó que las sanciones de Estados Unidos reducirán los ingresos de la compañía en unos US$30.000 millones en los próximos dos años, eliminando el crecimiento del gigante de redes al impedir el acceso a tecnología estadounidense clave.

Las ventas de la mayor compañía de tecnología de China probablemente permanecerán estancadas en alrededor de US$100.000 millones en 2019 y 2020, dijo el multimillonario durante una mesa redonda, cuantificando por primera vez el impacto de las restricciones de la Administración Trump. No obstante, Huawei tratará de mantener su presupuesto de investigación y desarrollo y se abstendrá de realizar despidos o ventas de activos importantes. La venta de una participación mayoritaria en Huawei Marine, anunciada en junio, fue una decisión empresarial que no estaba relacionada con la campaña de Estados Unidos contra la compañía, manifestó el líder ejecutivo, de 74 años de edad.

Ren dijo el lunes que le sorprendía hasta qué punto Washington ha atacado a su corporación. Según se ha informado, Huawei se está preparando para una caída de hasta el 60% en los envíos de teléfonos inteligentes al extranjero a medida que Google bloquea su acceso a actualizaciones y aplicaciones de Android, desde Gmail a Maps. El fundador ha admitido que las medidas de la Administración Trump impactarán la ventaja de dos años que logró con gran esfuerzo frente a rivales como Ericsson AB y Nokia Oyj.

"No esperábamos que Estados Unidos atacase con tal resolución a Huawei. No esperábamos que Estados Unidos golpease nuestra cadena de suministro de una manera tan amplia, no solo bloqueando los suministros de componentes, sino también nuestra participación en organizaciones internacionales", dijo Ren al panel en una retransmisión desde la ciudad natal de Huawei, Shenzhen. "Eso hará que nuestros ingresos para este y el próximo año sean de alrededor de US$100.000 millones".

Ren ha adoptado un tono desafiante frente a las sanciones estadounidenses que amenazan la propia supervivencia de la compañía. La campaña de Trump se basa en la sospecha de que Huawei ayuda a Pekín en espionaje a la vez que lidera las ambiciones de China de convertirse en una superpotencia tecnológica. Ha sido acusado durante años de robo de propiedad intelectual en demandas presentadas por empresas estadounidenses como Cisco Systems Inc., Motorola o T-Mobile US Inc. Los detractores dicen que ese robo ayudó a Huawei a entrar en los niveles más altos de la tecnología, pero Ren se ríe de ese argumento.

Estados Unidos incluyó a Huawei en una lista negra el 17 de mayo y bloqueó su acceso al software y los componentes de Estados Unidos que necesita para fabricar sus productos. El bloqueo perjudica al mayor proveedor de equipos de redes del mundo justo cuando se preparaba para dar a un salto a la vanguardia de la tecnología mundial. La medida ha sacudido a fabricantes de chips desde Estados Unidos a Europa a medida que la cadena de oferta global se ve amenazada. La prohibición también podría interrumpir el despliegue de redes inalámbricas 5G a nivel mundial, socavando una tecnología que será la base de todo tipo de equipos y procesos en el futuro, desde automóviles autónomos hasta la cirugía robótica.

Pero Huawei también ha dicho que aumentará su propia oferta de chips y buscará alternativas para mantener la ventaja en teléfonos inteligentes y en 5G. Su empresa genera hoy más ventas que los gigantes de internet Alibaba Group Holding Ltd. y Tencent Holdings Ltd. en conjunto. En 2018, Huawei superó Apple en ventas de teléfonos inteligentes, un triunfo que impulsó las credenciales tecnológicas de Ren.