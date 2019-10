Según Seaport Global, "el mercado petrolero 2020 será un desastre para el shale"

Rachel Adams-Heard

La producción de petróleo en expansión y el lento crecimiento de la demanda mundial para el próximo año implicarán que los exploradores de shale de Estados Unidos tendrían que dejar de aumentar la producción, esta vez de verdad.

Ese es el mensaje de Seaport Global Securities, que rebajó su calificación en 13 productores de petróleo y gas de compra a neutral.

“Es hora de enfrentar los hechos, la configuración macro del petróleo para 2020 es un desastre”, dijeron los analistas Mike Kelly y Patrick Sun, en una nota del 10 de octubre a los clientes. “Está bastante claro que las exploraciones y producciones, especialmente para nuestros shalers L48 favoritos, necesitan ser altamente incentivados para NO agregar volúmenes incrementales en un mercado ya excesivo”, dijeron, en referencia a los productores en los estados contiguos de EE.UU.

Sin embargo, esto es algo que podría llegar por la fuerza, con los inversionistas golpeando los precios del petróleo hasta que los productores tengan pocas opciones más que desacelerar, dijo Seaport.

Entre las compañías degradadas se encuentran Abraxas Petroleum Corp., HighPoint Resources Corp., Rosehill Resources Inc. y Whiting Petroleum Corp. Las selecciones a largo plazo de Seaport son Cabot Oil & Gas Corp., Diamondback Energy Inc., WPX Energy Inc., Talos Energy Inc. y Northern Oil and Gas Inc.

A pesar de las súplicas de los inversionistas para recortar los presupuestos de capital y centrarse en los rendimientos de los accionistas, muchos productores de shale apuntaban a un crecimiento de dos dígitos de la producción para 2019.

Un puñado de exploradores, incluidos Concho Resources Inc. y Apache Corp. recientemente han reducido sus planes de expansión para cumplir con sus presupuestos, aunque ambos todavía esperan que la producción aumente en comparación con el año pasado.

Un camino a seguir para los productores con dificultades es fusionarse con empresas de tamaño similar. Seaport señala la adquisición de SRC Energy Inc., por parte de PDC Energy Inc., que ganó el favor de analistas e inversionistas por su falta de una prima de adquisición. Según el informe, dicho acuerdo muestra que está “100% bien” ralentizar el crecimiento de la producción después de una fusión si se prevén ahorros de costos y flujo de caja disponible.