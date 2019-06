Mientras Trump amenaza con aranceles, México analiza ser el "tercer país seguro"

Cyntia Barrera Diaz

México dijo este lunes que discutirá con Washington la posibilidad de ser un "tercer país seguro", es decir, acoger a los demandantes de asilo en territorio mexicano en lugar de Estados Unidos, si el flujo de migrantes indocumentados no disminuye en los próximos 45 días, en momentos en los que Donald Trump volvió a amenazar al país con aranceles.

El viernes ambos gobiernos lograron un acuerdo para evitar que Washington impusiera aranceles a México si éste se comprometía a aumentar la seguridad en su frontera sur y expandir su política de devolver a los migrantes centroamericanos mientras Estados Unidos procesa sus peticiones de asilo.

Trump crispó la relación con su aliado con el anuncio a finales de mayo de aranceles del 5% a todos las importaciones desde México, que irían aumentando cinco puntos porcentuales mensualmente hasta un tope del 25% el 1 de octubre, si su vecino del sur no detenía el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Expertos en comercio advirtieron de las consecuencias devastadoras que tendría para las dos economías la entrada en vigor de estos aranceles y este lunes los mercados bursátiles globales cerraron con ganancias.

En medio de especulaciones sobre el contenido exacto del acuerdo, del cual sólo se conocen sus líneas generales, el ministro de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, aseguró que había rechazado la demanda de Washington de ser un "tercer país seguro", pero se comprometió a examinar el asunto en 45 días.

A su vez, Ebrard dijo que México acelerará el despliegue de su recientemente creada Guardia Nacional en la frontera sur con Guatemala para impulsar la vigilancia, mientras que las autoridades migratorias mexicanas exigirán identificación a cualquier visitante que ingrese al país.

"¿Qué ganamos? No hay aranceles, no hay amenaza de aranceles en 90 días, el problema de la migración está separado del comercio", dijo el funcionario en una conferencia de prensa el lunes por la mañana junto al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y agregó que esta es la primera vez que una amenaza de aranceles de Donald Trump hacia otro país no entra en vigencia.

Por otro lado, el canciller dijo que el acuerdo no incluye un objetivo específico para la reducción del flujo de migrantes. Los negociadores estadounidenses originalmente querían “cero” migrantes cruzando por México, pero era un objetivo imposible, dijo.

Si los esfuerzos no dan resultados en 45 días, México buscará una iniciativa regional más amplia con los países centroamericanos para evitar que los migrantes se dirijan a EE.UU., lo cual "requeriría la aprobación del Congreso para cambiar la ley mexicana", expresó el mexicano.

Por iniciativa de México, también se discutiría con Guatemala, Panamá, Brasil y la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) otras medidas porque, según Ebrard, la responsabilidad migratoria "tiene que ser regional".

Al preguntarle por cualquier acuerdo colateral como parte de las negociaciones, Ebrard reiteró que no hay acuerdo agrícola, como sugirió Trump en Tweeter durante el fin de semana.

Estoy muy contento, satisfecho con el acuerdo alcanzado con el gobierno de EE.UU., dijo López Obrador. Estoy muy contento porque evitamos una crisis.

Trump tuiteó durante el fin de semana y repitió el lunes que algunos aspectos acordados con México no se anunciaron en la declaración conjunta del viernes por la noche, incluido el plan mexicano para aumentar las compras de productos agrícolas estadounidenses.

