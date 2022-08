Mineros de Bitcoin pierden más de US$1.000M por caída criptomonedas

Las tres compañías más grandes de minería de Bitcoin que cotizan en la bolsa de Estados Unidos perdieron en el segundo trimestre más de US$1.000 millones después de asumir una serie de cargos por deterioro provocados tras el colapso de los precios de las criptomonedas.

En los tres meses que terminaron el 30 de junio, Core Scientific Inc., Marathon Digital Holdings Inc. y Riot Blockchain Inc. reportaron pérdidas netas de US$862 millones, US$192 millones y US$366 millones, respectivamente, según muestran sus informes de ganancias. Otros mineros importantes como Bitfarms Ltd. y Greenidge Generation Holdings Inc., que informó resultados el lunes, también se vieron obligados a reducir el valor de sus participaciones a raíz de la caída de casi un 60% del precio del Bitcoin durante el trimestre.

Bitcoin a la baja: ¿Es momento para comprar BTC?

Si bien en las últimas semanas, las acciones de las empresas de criptominería han disfrutado de un respiro, todavía están en números rojos este año. Los mineros tuvieron que cambiar de sus posiciones de acaparamiento de Bitcoin a vender las criptomonedas al tiempo que luchaban por pagar la deuda y cubrir los costos operativos en el último trimestre.

“Los mineros públicos todavía están buscando deshacerse de sus tenencias de Bitcoin a un ritmo más alto que su tasa de producción”, escribió Jarand Mellerud, analista de Arcane Crypto, en una nota de investigación. “En julio, los mineros públicos vendieron 6.200 criptomonedas, el segundo mes de mayor venta de BTC en 2022”.

El desplome del Bitcoin

Bitcoin.

Los mineros no fueron los únicos participantes de la industria que recibieron golpes significativos el último trimestre. Coinbase Global Inc, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande de EE.UU., registró una caída de US$1.100 millones, mientras que MicroStrategy Inc. también tuvo una pérdida neta de más de US$1.000 millones.

Los principales mineros públicos vendieron 14.600 tokens en junio, mientras que produjeron solo 3.900, dijo Mellerud. Core Scientific vendió casi el 80% de sus criptomonedas para cubrir los costos operativos y la expansión de fondos en junio. Bitfarms de deshizo de casi la mitad de sus participaciones para pagar un préstamo de US$100 millones en el mismo mes.

El Bitcoin continúa en caída libre y el sector crypto ya piensa en recortes de personal

Los mineros están recaudando más deuda y venden sus participaciones y plataformas mineras para mantenerse a flote. En julio, Marathon agregó un préstamo adicional a plazo de US$100 millones con el banco criptográfico Silvergate Capital Corp., al tiempo que refinanciaba su línea de crédito existente de US$100 millones. La minera también vendió sus plataformas mineras por US$58 millones. Core Scientific ingresó un acuerdo de compra de acciones ordinarias por US$100 millones con B. Riley Principal Capital II.

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de EE.UU. ha dicho a las empresas públicas con grandes participaciones de Bitcoin en sus balances que no pueden retirar las fluctuaciones de precios al tiempo que divulgan sus resultados. Las pérdidas no se efectúan a menos que haya una venta real de los tokens.

ED