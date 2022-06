Criptoinvierno: el Bitcoin cerró su peor trimestre de la década

Junio de 2022 será recordado como un mes con importantes bajas en las cotizaciones de las principales criptomonedas, generando las cotizaciones más bajas en varios meses.

En el último día del sexto mes del año, Bitcoin cotizó en torno a los US$ 19.000, bajando un 4,5% en las últimas 24 horas. Por su parte, Ethereum cayó 8,2%, dejando a la criptomoneda con una cotización casi al límite de los US$ 1000.

De esta manera, Bitcoin se encamina a cerrar su peor trimestre desde finales de 2011, mientras que Ethereum se desliza hacia el final de su peor trimestre registrado en toda su historia.

Qué está pasando con las criptomonedas

A punto de terminar el mes, Bitcoin está cotizando a más de un 40% por debajo del valor del cierre de mayo. De sostener estos números sería la peor performance mensual desde noviembre de 2018, cuando perdió 37% en dólares.

La criptomoneda de mayor capitalización acumula un descenso superior al 70% desde su máximo histórico en US$ 69.044,77.

Ethereum, en tanto, opera un 47% por debajo del precio con el que terminó el mes pasado. El índice de Miedo o Avaricia del Bitcoin permanece en 11 puntos, lo que representa una situación de miedo extremo y predice un mercado bearish para el futuro cercano.

El mercado de las criptomonedas continúa sintiendo el impacto del colapso de la stablecoin TerraUSD, que afectó notoriamente la confianza en el ecosistema cripto en general. Esto, combinado con los vientos en contra macroeconómicos, refleja correcciones de los precios de los activos digitales de la historia reciente.

Criptomonedas al rojo vivo

Las diez criptomonedas con mayor volumen operan en rojo con variaciones negativas en los precios que van del 4% al 8% en las últimas 24 horas. El peor caso es el de Solana, que reportó una caída en las últimas 24 horas del 8,5% para dejar su precio en los U$S 31.

Le siguen Cardano con un retroceso del 5,4%, para cotizar a U$S 0,44; XPR, que pierde un 5% y opera a U$S 0,31; Binance Coin con un descenso del 4,3% dejando su precio en U$S 209; y Dogecoin cae 3,5% para cotizar a U$S 0,09.

La racha negativa de los activos digitales ya alcanza los ocho meses, desde los récords de noviembre del año pasado. La capitalización total del mercado se desplomó hasta los USD 850.000 millones desde los casi US$ 3.000 millones y gran parte de las caídas más graves se produjeron en las últimas semanas.

LM / MCP