La nube de metano sobre Nuevo México es detectada desde el espacio

La compañía de geoanálisis Kayrros SAS, detectó una enorme nube de metano, rica en gas natural, que emana de la cuenca de San Juan en Nuevo México.

Un gran número de compañías de gas operan pozos y tuberías en el área donde el satélite vio el gas de efecto invernadero ondulante, en tanto que la forma de la nube indica que esta puede provenir de varias fuentes de tamaño mediano en lugar de una sola de gran tamaño, indicó Kayrros.

El metano parecía sobrevolar un pozo de gas operado por Hilcorp Energy Co. así como un grupo de gasoductos operados por empresas como Enterprise Products Partners LP y Kinder Morgan Inc. En el área también operan minas de carbón que podrían ser la fuente, señaló Kayrros.

Al solicitar comentarios, Kinder Morgan dijo que no puede verificar que la nube se deba a un escape en su sistema y que cuenta con “prácticas establecidas para limitar las liberaciones de gas natural que ocurren durante las actividades de mantenimiento planificadas y no planificadas”. Por su parte, un representante de Enterprise dijo que la compañía no tenía ningún activo en las coordenadas proporcionadas por Kayrros. Hilcorp no respondió de inmediato a las solicitudes.

Detener las emisiones intencionales y las fugas accidentales de metano, el principal componente del gas natural, podría ser la mejor medida para frenar el cambio climático. El lunes, dos docenas de países se unieron al pacto entre Estados Unidos y la Unión Europea para reducir las emisiones globales de metano en un 30% antes de que finalice la década. El metano tiene un impacto 80 veces más negativo que el dióxido de carbono a corto plazo.

Kayrros se basó en una observación satelital del 21 de septiembre de la Agencia Espacial Europea y estimó que se necesitaba una tasa de emisiones de 39 toneladas de metano por hora para generar la liberación.

Los representantes del Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México y del Departamento de Energía, Minerales y Recursos Naturales de Nuevo México no hicieron comentarios de inmediato.