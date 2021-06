Nueva caída de internet afecta a sitios de bancos y aerolíneas

Una serie de sitios web operados por instituciones financieras, Gobiernos y aerolíneas, incluidos Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. y el banco central de Australia, se cayeron brevemente el jueves en la segunda falla mundial de internet en dos semanas.

Algunos de los cortes, como los que afectaron a Commonwealth Bank of Australia, Westpac Banking Corp. y Australia & New Zealand Banking Group Ltd., estuvieron relacionados con una falla en Akamai Technologies Inc., que ayuda a los clientes a administrar los servicios web, dijeron personas familiarizadas con el tema, que pidieron no ser identificadas refiriéndose a asuntos internos.

Caen los principales portales del mundo por falla en un servidor

El Banco de la Reserva de Australia se vio obligado a cancelar una operación de compra de bonos programada para el jueves, atribuyéndolo a “dificultades técnicas”. El banco central dijo que había adoptado soluciones alternativas y que su sitio web ahora estaba funcionando nuevamente.

El tiempo de inactividad generalizado recordó un corte mundial de una hora ocurrido a principios de este mes, provocado por una falla de software en la plataforma de entrega de contenidos Fastly Inc. Las fallas en cascada resultantes, que afectaron a servicios desde Amazon.com Inc. a Shopify Inc. y Stripe Inc., sirvieron como un claro recordatorio de cuán expuestos están los sitios web más grandes del mundo al impacto de interrupciones que van desde un simple error humano hasta un ciberataque coordinado.

Akamai dijo en un comunicado que estaba al tanto del problema y que “trabajaba activamente para restaurar los servicios lo antes posible”. El rastreador de sitios web Downdetector.com reportó inicialmente cientos de quejas de usuarios sobre cortes que afectaban a Southwest Airlines Co., Delta Air Lines Inc. y Automatic Data Processing Inc. Otros sitios web identificados incluyeron los operados por Vanguard, E-Trade y Navy Federal Credito Union.

Muchos de los sitios web afectados el jueves se recuperaron en una hora

Muchos de los sitios web afectados el jueves se recuperaron en una hora, algunos después de redireccionarlos a otros proveedores. Empresas como la bolsa de Hong Kong y Southwest dijeron que estaban investigando el incidente, sin dar más detalles. “La pausa en la conectividad no afectó nuestra operación”, dijo Southwest en una respuesta por correo electrónico a las preguntas.

No estaba claro qué provocó los incidentes el jueves. En el caso de Fastly, un cambio de configuración de software válido por parte de uno de sus clientes desencadenó un error no descubierto previamente, introducido durante una implementación de software el 12 de mayo. Rápidamente identificó un problema con su red de distribución de contenido y anunció que estaba implementando una solución solo 46 minutos después el reconocer un problema. Los sitios se reactivaron poco después.

Akamai es uno de los servicios de alojamiento de aplicaciones y sitios web de alto nivel que utilizan las grandes empresas para ofrecer contenido a millones de usuarios de forma simultánea.