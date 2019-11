Pelosi dice no poder preocuparse por el efecto que el juicio a Trump cause al mercado

Jenny Paris, Anna Edgerton y Jenny Leonard

La presidente de la Cámara, Nancy Pelosi, dijo que el Congreso debería llevar a cabo una investigación de destitución del presidente Donald Trump, independientemente de su impacto en los mercados financieros.

Pelosi también dijo que los mercados harán lo que hagan, independientemente de a quién elijan los demócratas como su nominado para 2020 y quién gane las elecciones presidenciales. Dijo que no culparía a Elizabeth Warren si los mercados reaccionan negativamente a su posible nominación.

“Les dije a los miembros que no podemos socavar los mercados, pero ustedes no pueden ser los Estados Unidos de los mercados. No es así. Son los Estados Unidos de América”, dijo Pelosi en una mesa redonda con periodistas y editores de Bloomberg el viernes.

Los comentarios de Pelosi llegaron el día después de que la Cámara votara para formalizar la investigación de juicio político a Trump. El presidente, que a menudo se jacta del desempeño del mercado durante su mandato, dijo que la acusación está “perjudicando a nuestro mercado de valores”.

A pesar de las afirmaciones de Trump, los procedimientos de juicio político no se han visto en los precios de las acciones. Las ganancias mejores de lo esperado en los empleos estadounidenses en octubre hicieron subir el S&P 500 casi 1% el viernes. El índice está cerca del máximo histórico que alcanzó a principios de esta semana.

Pelosi rechazó esta teoría. “Los mercados tienen su propia fuerza y resistencia”, dijo Pelosi el viernes. “Si el presidente de Estados Unidos quiere decir que el mercado está arriba o abajo por lo que está haciendo, que así sea para él”.

También dijo que es consciente de la importancia de los mercados financieros, entendiendo que el precio de las acciones “se basa más en el desempeño de las empresas”. “Soy una persona de mercado, pueden preguntar a la izquierda de mi grupo”, dijo Pelosi. “No están contentos conmigo por no ser socialista o algo así”, ironizó.