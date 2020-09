Pérdida de empleos en aviación podría acercarse al medio millón

Christopher Jasper y Richard Weiss

Las pérdidas en el mercado aerocomercial son enormes. El total de empleos podría acercarse al medio millón de puestos tras incluir unos 25.000 recortes que no encajan en las principales categorías de aerolíneas, fabricantes aeroespaciales y aeropuertos, y otros 95.000 que están en peligro pero no se han anunciado formalmente, según Rowland Hayler, cofundador del grupo de consultoría Five Aero, que compiló el estudio.

Por otra parte, las empresas asiáticas y los aeropuertos de todo el mundo parecen estar deprimiendo el total al frenar las reducciones de nómina, o al menos no publicitarlas, dijo Hayler.

Los datos de pérdidas de empleo en aviación

Las aerolíneas están despidiendo a más de 200.000 trabajadores después de que los ceses de vuelos durante meses evaporaran las ganancias, amenazando la supervivencia de muchas de ellas. Con el aumento de los casos de covid-19 en núcleos de infecciones y la reintroducción de las restricciones, la demanda de pasajeros continúa cayendo. Es posible que los aeropuertos necesiten aumentar los despidos a medida que queda claro el alcance de la caída, dijo Hayler.

Fabricantes como Airbus SE y Boeing Co. son siempre reacios a recortar la producción debido al costo y la complejidad de ralentizar las líneas de producción, así como al riesgo de llevar al límite a los proveedores de repuestos. Entraron en la crisis con libros de pedidos en un récord, pero a medida que estos se erosionan están aumentando los recortes de puestos de ingeniería.

Más del 80% de los recortes de empleo anunciados hasta ahora se han producido en Europa y América del Norte, a pesar de que las dos regiones representaron solo el 49% del tráfico de pasajeros de 2019, muestra el estudio.

Si bien la cifra puede ser más alta porque los mayores fabricantes de aviones y muchos proveedores clave tienen su sede en Occidente, las pérdidas en Asia-Pacífico en particular parecen increíblemente pequeñas, dijo Hayler, y más de la mitad del total procede solo de Australia y Nueva Zelanda.

Las empresas asiáticas pueden ser más reacias a despedir trabajadores, pero la ausencia de datos de China y otros lugares es un problema importante, dijo. Compañías líderes como Cathay Pacific Airways Ltd. y Singapore Airlines Ltd. tampoco han anunciado todavía planes permanentes para reducir el número de empleados mientras reciben dinero de asistencia del Gobierno. Se espera que lo hagan en las próximas semanas y meses.

En agosto, se eliminaron más de 50.000 posiciones en todo el sector, y la tendencia sugiere que hay muchos más recortes por venir.

Las cifras de Five Aero no incluyen posibles medidas, como más de 20.000 reducciones adicionales en el gigante del Golfo Emirates y decenas de miles en Estados Unidos, donde se ha advertido a los trabajadores en cese temporal que sus puestos podrían desaparecer permanentemente, dijo Hayler.

Empresas como la operadora TUI AG, que no encajan sólidamente en ninguna de las tres categorías principales, también faltan en la lista.

“Esta crisis está causando enormes daños a largo plazo en la industria de la aviación”, dijo Hayler.

“Dada la importancia del sector que apoya todo tipo de negocios, la pérdida de puestos de trabajo es también un desastre para la economía en general”.