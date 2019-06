Personal de Google pidió que se excluya a la empresa del desfile del Orgullo de San Francisco

Josh Eidelson

Alrededor de 100 empleados de Google instaron al organizador del desfile del Orgullo de San Francisco de este fin de semana a que excluyese a la empresa de la celebración, intensificando la presión sobre el gigante de internet para que revise su gestión del discurso del odio.

"Cada vez que pedimos un cambio, solo se nos dice que la compañía analizará muy de cerca estas políticas", escribieron los empleados en una carta remitida el miércoles a la junta directiva de San Francisco Pride, y agregaron: “Pero nunca se comprometen a mejorar, y cuando preguntamos cuándo se introducirán estas mejoras, siempre se nos dice que seamos pacientes. Se nos dice que esperemos. Para una compañía grande, quizás esperar sea prudente, pero para aquellos cuyo derecho a existir peligra, decimos que no hay tiempo que perder, y que ya hemos esperado demasiado".

La petición, que también fue publicada en internet, solicita que se elimine a Google como patrocinador del desfile y que se excluya su presencia del evento.

Una portavoz de Google dijo que la compañía participa en Pride para celebrar a la comunidad LGBTQ+, y que hay divisiones entre los empleados de la comunidad "Gaygler" de Google. Algunos han emitido una contra-petición en apoyo de la representación de Google en el evento. Participar en Pride es significativo para muchos empleados, dijo.

En un comunicado el miércoles, el Comité de Celebración del Orgullo de San Francisco dijo que Google seguirá participando en el desfile. La organización sin fines de lucro dijo que la compañía "ha sido históricamente un fuerte aliado de las comunidades LGBTQ+".

Google ha sido objeto de críticas sobre cómo respondió a chistes homófobos y racistas en su servicio de vídeo de YouTube por el comediante y comentarista conservador Steven Crowder. YouTube dijo a principios de este mes que los vídeos de Crowder no violaron sus políticas. Tras las críticas de algunos trabajadores de Google y otros internautas, la compañía suspendió la capacidad de su canal para ganar dinero con la publicidad, pero no retiró los vídeos.

Google y YouTube "pueden y deben hacer más para elevar y proteger las voces de los creadores LGBTQ+ en sus plataformas", dijo el Comité de Celebración del Orgullo de San Francisco. Por su parte, la compañía ha "reconocido que tienen mucho trabajo por hacer para fomentar un debate respetuoso y el intercambio de ideas", agregó el grupo.

La responsable de YouTube, Susan Wojcicki, dijo que sabía que las medidas de la compañía habían herido a la comunidad LGBTQ pero que prohibir a Crowder la habría puesto en un aprieto, y millones de personas habrían preguntado "¿y este qué?" respecto a otros vídeos provocativos.

Eso no ha cambiado la opinión de algunos empleados de Google. Mientras el servicio de vídeo de Google "permita el abuso, el odio y la discriminación contra las personas LGBTQ+, Pride no debe proporcionar a la compañía una plataforma que la pinte en un arco iris de apoyo para esas mismas personas", escribieron los empleados en la carta.

A algunos compañeros de trabajo les preocupaba que la exclusión de Google del Orgullo pudiese negarles la posibilidad de marchar en el desfile. Así que los empleados presentaron una propuesta: protestar visiblemente contra YouTube mientras marchaban en el contingente del desfile de Google. Pero la gerencia de Google le dijo al personal que ello violaría el código de conducta de la compañía, según la carta.

“Afirman que el contingente es su representación oficial, y no podemos usar su plataforma para expresar una opinión que no es la suya. En resumen, rechazaron cualquier compromiso", escribieron los empleados. La portavoz de Google dijo el miércoles que los empleados son bienvenidos a protestar en los desfiles del Orgullo, pero solo a título personal, no mientras marchan con el contingente de Google.