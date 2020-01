El príncipe heredero saudí habría hackeado teléfono del millonario Jeff Bezos

Matt Day

Jeff Bezos fue hackeado después de recibir un mensaje del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, según informó el periódico The Guardian citando fuentes anónimas. Un análisis forense digital sugirió que el robo de datos del teléfono del jefe de Amazon.com Inc. en 2018 comenzó con un archivo de video infectado enviado a través de WhatsApp desde la cuenta personal de Mohammed bin Salman, informó el periódico.

The Guardian dijo que no sabía qué datos se extrajeron del teléfono, pero el informe se produce aproximadamente un año después del anuncio sorpresa de que Bezos y su esposa, MacKenzie, se divorciarían después de 25 años de matrimonio. El National Enquirer informó posteriormente sobre una relación extramarital entre Bezos y Lauren Sánchez, una expresentadora de televisión.

Gavin de Becker, consultor de seguridad de Bezos, había acusado a Arabia Saudita en abril de acceder al teléfono de Bezos antes de que el periódico revelara el asunto. De Becker también dijo el año pasado que el Enquirer tenía una relación comercial con los saudíes.

The Washington Post, propiedad de Bezos, informó el año pasado que la Agencia Central de Inteligencia relacionó al príncipe heredero con el asesinato del columnista del Post Jamal Khashoggi en 2018. De Becker y Amazon no respondieron de inmediato a los mensajes en busca de comentarios. No fue posible contactar a la embajada saudí fuera del horario de oficina.