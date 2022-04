Vladimir Putin planea reunirse con dueños y ejecutivos de grandes firmas

El presidente ruso, Vladímir Putin, se reunirá este miércoles 20 con ejecutivos y propietarios de grandes empresas, aunque aún no anunció una agenda. Esto fue confirmado por personas que pidieron no ser identificadas debido a que se trata de información que no es de carácter pública.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que Putin seguirá sosteniendo reuniones con diversas industrias. El lunes, Putin dijo a altos funcionarios que la “blitzkrieg” económica de Occidente no funcionó y que sus sanciones habían fracasado.

Putin convocó una reunión de los principales representantes empresariales de Rusia el 24 de febrero, el día en que lanzó la invasión. Posteriormente, la Unión Europea citó esa reunión televisada como una justificación para las sanciones contra varias personas porque demostró que eran miembros del “círculo íntimo de oligarcas” cercanos al presidente.