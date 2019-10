Ganancias de más del 20% para inversores con bonos en dólares de Pampa Energía SA

Andres Guerra Luz y Justin Villamil

No es una apuesta para cobardes. Sin embargo, VanEck Associates Corp. y otros inversores que poseen bonos en dólares de Pampa Energía SA están observando ganancias para septiembre de más de 20%, que por poco son los rendimientos más altos en toda América Latina.

Es una gran recuperación mensual frente a la masacre de agosto, cuando la sorpresiva derrota del presidente Mauricio Macri a manos de su rival Alberto Fernández en las elecciones primarias hizo que los inversores huyeran de los títulos. Los pagarés de Banco Macro SA, un prestamista de 43 años de antigüedad, y Pampa, el principal distribuidor de electricidad y gas de Argentina, ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente, entre los bonos corporativos no incumplidos denominados en dólares de la región, según muestran datos compilados por Bloomberg. Solo se ubicó detrás de la deuda sin liquidez vendida por Arendal S de RL, un constructor mexicano de tuberías.

“Hubo cierta venta indiscriminada de bonos”, dijo Roger Horn, estratega senior de mercados emergentes de SMBC Nikko Securities America, en Nueva York. “Pero créditos más resistentes comienzan a despertar el apetito de los inversores”.

Las ganancias son bienvenidas para los inversores que mantuvieron sus apuestas después de la liquidación de agosto. Ambos bonos todavía están intentando volver a donde estaban antes de las primarias de mediados de agosto. Los pagarés de Banco Macro y Pampa tuvieron retornos negativos de 33% y 32% en agosto, respectivamente. Los bonos corporativos argentinos se encuentran este año entre los más rezagados del mundo.

“Si bien las cosas en Argentina no son color de rosa, hay un pequeño rebote”, señaló Ray Zucaro, gerente de cartera de RVX Asset Management, con sede en Miami.

Al 2 de octubre, VanEck, con sede en Nueva York, tenía 0,1% del bono a 2029 de Pampa, según datos compilados por Bloomberg. DoubleLine Capital tenía 2% de la deuda de Pampa al 30 de agosto, aunque no estaba claro si seguía siendo así en septiembre. Un portavoz de VanEck declinó hacer comentarios y DoubleLine no respondió a varias solicitudes de comentarios.

VanEck, DoubleLine, Fidelity Investments y T. Rowe Price Group Inc. han tenido recientemente el bono de Banco Macro con vencimiento en 2026, según muestran los datos. Además de VanEck, no estaba claro si las empresas mantenían la deuda en septiembre, y representantes de los administradores de dinero declinaron hacer comentarios o no respondieron a las solicitudes de comentarios.